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《狂野之心》祭新低299元救差評　玩家抱怨：最佳化根本沒改善

記者黃冠瑋／綜合報導

由光榮特庫摩與美商藝電攜手所打造的狩獵遊戲新作《狂野之心》於2023年推出後，就因為遊戲時常卡頓、崩潰導致評價相當兩極。不過遊戲中建造與武器系統仍是被玩家肯定希望遊戲能積極調整，對此官方為了挽救差評在日前下殺歷史新低價299元，然而玩家依然不買帳並高喊，「最佳化、崩潰問題根本沒改善」。

▼《狂野之心》挽救差評日前下殺歷史新低價299元。（圖／翻攝自YouTube／WILD HEARTS）

▲▼《狂野之心》為挽救差評日前下殺歷史新低價299元。（圖／翻攝自YouTube／）

根據官方公告的資訊，目前《狂野之心》普通版原價為新台幣1999元，將在Steam 上進行-85%的折扣而打折過後購買只需要299元，而包含額外造型、裝飾與動作的絡繰版則是從原價新台幣2399元降至359元就可以入手，並且本次特價活動只到5月16日截止。從這可以看出官方為了挽救差評已經下殺至歷史新低價不計成本，然而近30天內評價卻急速下滑從「褒貶不一」跌至38%的「大多負評」。

其實會有此等現象主要原因是遊戲最佳化問題依然沒有改善。早在2023年剛推出時就被玩家詬病系統不穩、最佳化很差、穩定掉幀、畫面模糊，甚至遊戲會出現畫面跟音效不同步的情況。對此有一些網友抱怨表示，「顯示卡4080也卡爛」、「遊戲問題根本沒改善啊」、「遊戲比卡卡西還卡」，但也有網友感到惋惜，「遊戲特色還是很吸引，可惜優化不夠好」、「好希望官方能把優化做好」。

另外，隨著任天堂 Switch 2主機公開，官方也在日前宣布將推出《狂野之心》移植版《狂野之心S》，從原版遊玩人數上限從最多3人增加至最多4人，支援鄰近主機通訊，並包含所有新增的野獸和追加模式，並且針對武器和防具的數據進行平台調整。

關鍵字：狂野之心光榮特庫摩

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