《鬼滅》禰豆子要來台灣！超人氣聲優鬼頭明里8月台北見面會

記者楊智仁／綜合報導

超人氣聲優鬼頭明里日前宣布即將展開2025年亞洲巡迴見面會「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」，台北場活動將於8月9日（六）在Zepp New Taipei盛大舉辦，並大方為台粉獻上午晚兩場演出，讓喜愛她的粉絲們都有機會近距離感受她的獨特魅力。

▼「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」。（圖／廠商提供）

自2014年出道以來，鬼頭明里持續在動畫與遊戲領域中活躍，以獨特嗓音與細膩演技擄獲人心，2021年她榮獲第十五屆聲優賞「最佳女配角」，實力備受肯定。代表作包括《鬼滅之刃》竈門禰豆子、《LoveLive! 虹咲學園學園偶像同好會》近江彼方、《賽馬娘Pretty Derby》青雲天空、、《2.5次元的誘惑》橘美花莉、《青春之箱》蝶野雛、《魔都精兵的奴隸》羽前京香《地縛少年花子君》八尋寧寧、《Re:Stage! Dream Days♪》月坂紗由、《Blend・S》日向夏帆等，皆展現出她對角色情感的細膩刻畫以及精準的聲音掌控能力，令人留下深刻印象。

除了聲優身分外，鬼頭明里也是一位活躍的音樂人，2019年以單曲〈Swinging Heart〉正式出道為歌手，其後推出的三張單曲皆獲選為動畫主題曲，知名作品包含動畫《超人高中生們即便在異世界也能從容生存！》片尾曲〈dear my distance〉、動畫《地縛少年花子君》片尾曲〈Tiny light〉、動畫《大小姐和看門犬》片尾曲〈Magie×Magie〉在內，可說是動漫粉絲熟悉的好聲音。

個人首張專輯《STYLE》更登上Oricon公信榜周榜第七名，歌唱實力備受肯定，不論是動畫配音或音樂活動，鬼頭明里每次推出新作品都備受粉絲期待。這次亞洲巡迴見面會將帶來專屬於她與粉絲的甜蜜時光，而台北場作為重要的一站，也將成為今年夏天粉絲之間最值得收藏的回憶，鬼頭明里也開心邀請粉絲一起到場度過最特別的一天。



鬼頭明里「AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI」將於8月9日於Zepp New Taipei舉辦，分午晚兩場，門票將採實名抽選制，5月12日～14日開放登記抽選，5月16日中午公開抽選結果。售票與演出詳情請鎖定官方臉書。

AKARI KITO ASIA FAN MEETING TOUR 2025 in TAIPEI

｜日 期：2025年8月9日（六）

｜時 間：午場 13：00 入場 / 14：00 開演；晚場 18：00 入場 / 19：00 開演

｜地 點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

｜票 價：1F座席A區 NT 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,200 / 2F座席C區 NT$ 2,800 / 1F身障席 NT$ 1,600

｜售票時間：

登記抽選：2025年5月12日（一）13:00～2025年5月14日（三）13:00

一般販售：2025年5月28日（三）中午12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。