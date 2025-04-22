EA新作 《星際大戰：零號連隊》搶先亮相　總監強調「原創劇情」

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲發行商EA於日前迎來在日本所舉辦的星際大戰慶典，其中正式公開回合制戰術新作《星際大戰：Zero Company》（星際大戰：零號連隊），並且將由《XCOM》開發人員組成的Bit Reactor 共同合作，對此官方也強調將會是一款具有克隆人戰爭的原創星際大戰故事，預計將在2026年正式上市。

▼《星際大戰：零號連隊》預計2026年問世。（圖／翻攝自Twitter／@EAStarWars）

《星際大戰：零號連隊》是一款以《星際大戰》為主題的回合戰術新作，遊戲將由Respawn Entertainment與Bit Reactor共同所開發，時間設定將回到《星際大戰》的克隆人戰爭末期。玩家會扮演前共和國軍官霍克斯，並率領四名意見不合的隊員，包括聰明但陰暗的複製人士兵Trick、無法原諒共和國入侵的射手Luco Bronc、惡名昭彰的曼達洛人Cly Kullervo以及絕地學徒Tel所組成的團隊深入敵營。對此Bit Reactor表示，「玩家可以在遊戲中進行任何的戰術和調查活動，在任務之間，他們可以建立行動基地並透過線人網路收集情報，遊戲也將會有永久死亡與存檔限制功能，提供玩家更具有挑戰性的體驗」。

另外，官方也在日前日本星際大戰慶典上分享開發歷程，其中談到創作這款遊戲的靈感源自於《安道爾》、《星際大戰外傳：俠盜一號》與原版的《星際大戰》三部曲電影。對此創意總監Greg Foertsch強調：「我們期望《星際大戰：零號連隊》以原創角色為基礎，將身臨其境的星際大戰劇情與引人入勝的回合製戰術玩法交織在一起，目標是製作一款具有克隆人戰爭時代的原創星際大戰故事」，此外，執行製作人Orion Kellogg也表示，「希望以前所未有的實際視角來呈現這場衝突，帶領玩家與小隊成員穿越銀河，來到這個陌生卻又似乎熟悉的地方」。

值得一提的是官方這次將會找來曾參與《星際大戰：複製人之戰》知名配音員的迪·布萊德利·貝克為新角色複製人Trick進行配音，遊戲預計2026年上市，敬請期待官方後續消息。