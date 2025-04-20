《落日山丘》曝創作動力：粉絲喊千萬別倒閉...總有人默默愛著你

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《落日山丘》曝創作動力：粉絲來信千萬別倒閉...總有人默默愛著你

記者楊智仁／綜合報導

獨立遊戲團隊胖布丁遊戲，憑藉作品《落日山丘 Sunset Hills》榮獲 Indie Game Award 2025 最佳美術獎，這支由 10 位成員組成的創作團隊，過去已推出《迷失島系列》、《南瓜先生系列》、《一路》、《怪物之家》等近二十款廣受玩家喜愛的作品，而本次參賽作品再以溫暖畫風、型態各異的狗狗與溫馨旅程，深深打動評審的心，更被稱讚「美的捨不得進入下一個關卡」。

▲▼落日山丘。（圖／廠商提供）

專案負責人Robin指出，作品風格是因為在書店翻閱繪本時被啟發靈感，進而繪製出一幅「拿著行李箱的紳士小狗」，這便成為了遊戲的最初起點，隨後他又以自身飼養的愛犬「Nico」為主角原型，衍伸出了一段以20世紀為背景的溫暖旅程，Robin強調，「我想通過這個故事傳達反戰和友情的主題，雖然故事是虛構的，但其中也融入了我們對那個時代的理解和情感。」

▲▼落日山丘。（圖／廠商提供）

雖然遊戲開發順利也備受玩家期待，然而去年8月發行後卻一度因DLC相關資訊溝通不足造成部分玩家誤解，引發網路負評如潮，面對困難、胖布丁遊戲團隊選擇直面問題，馬上調整計畫，也立即承諾將推出免費更新內容與補充劇情，回顧當時經驗，Robin坦言，「這件事其實很大程度上是溝通的問題，我們一心投入遊戲的開發當中，導致疏忽了我們與玩家對這件事的情報差異」，團隊從這次經驗了解到，在專案有什麼巨大變化時，需要更重視玩家的感受，並第一時間與玩家同步資訊。

回憶起開發期間最印象深刻的時刻，Robin笑說肯定是老粉絲的來信，他指出，一位忠實玩家曾來信表示，過去一直以來都是透過手機遊玩胖布丁遊戲的作品，可說這些遊戲陪伴了他的成長歷程，得知《落日山丘 Sunset Hills》將首發於PC平台後，這位甫邁入大學階段的玩家，不僅決定購入人生第一台筆電，並表示希望能用200元人民幣入手胖布丁遊戲的所有Steam作品，團隊自是欣然殷允並隨即寄發相關遊戲序號，不料玩家收到信件後，立刻又轉帳500元人民幣，並留言，「我真的很喜歡你們的遊戲，也看到你們開發了這麼多年，所以想多支持你們一下，千萬不要倒閉了阿」，這段話讓團隊深深感受到「這世界總有那麼一些人默默愛著你」，也成為堅持創作的重要動力之一。

▲▼落日山丘。（圖／廠商提供）

在獲得Indie Game Award肯定後，《落日山丘 Sunset Hills》於昨日正式推出免費更新，包括補完第一章的結尾劇情、玩家許願已久的OST與桌布包，團隊也率先公開後續將登場的「威克爾市」搶先看，並預告今夏將帶來更多後續故事內容，且正同步探索新題材，期望未來為玩家帶來更多驚喜作品，Robin強調，「榮獲Indie Game Award 2025最佳美術獎，不僅是對團隊技術與藝術的肯定，也帶來滿滿動力，這不僅證明了我們的努力沒有白費，也激勵我們在未來的項目中繼續追求卓越。」

關鍵字：落日山丘

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