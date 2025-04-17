等了兩年《莉可麗絲》短篇動畫播出衝熱搜　結尾熟悉旋律網淚崩

記者楊智仁／綜合報導

2022 年超人氣原創動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》憑著甜甜百合互動、流暢動作場面快速引起話題，作品放送結束後，大家仍期望能看到千瀧繼續放閃的生活。等待超過兩年，《Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊》短篇動畫於 4 月 16 日晚間正式放送，並迅速衝上日本推特趨勢第一名。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》2022 年夏天掀起一陣旋風，精美畫風、超流暢戰鬥場面吸引觀眾眼球，作品充滿著百合氛圍，開朗善良的千束，配上冷靜執著的瀧奈，兩人互動成為動畫最大看點，不論是名場面抱抱舉高高、還是「Sakana~」都讓觀眾看得心花怒放，LYCO_RECO 咖啡廳搞笑日常，成為每周大家的精神糧食。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲：友誼是時間的竊賊》昨晚正式放送，這次原創短篇總共有六集，雖然動畫時間很短只有兩分多鐘，但久違地看到千束與瀧奈互動還是讓粉絲們相當感動。不僅如此，隨著動畫進入尾聲，第一季熟悉「花の塔」的旋律響起，讓觀眾們瞬間想起去年離世的神級動漫歌手「酸欠少女 SAYURI」，這也讓網友們鼻酸表示，「聽到花之塔那一刻，不自覺留下淚...」、「致敬花の塔歌手 酸欠少女さユり」、「永遠愛さユり，永遠的女神」、「我等了兩年，動畫居然只有兩分鐘」、「真體感兩分鐘」、「看到千瀧互動、聽到若山桑和安濟桑的聲音，這個夜晚我已經滿足了」。