《魔物獵人荒野》被醫院宣導「營養均衡」　網笑：偷懶打遊戲

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空（Capcom）旗下系列新作《魔物獵人 荒野》可說是近兩個月以來最有討論度的遊戲之一，上市初期就因為遊戲「跨平台連線」和「劇情沉浸感」，吸引不少新手入坑成為獵人。此等熱潮也燒到台灣南投基督教醫院，從影片中可看到居然使用《魔物獵人 荒野》遊戲畫面，來宣導營養不均衡可能會導致的問題。

▼《魔物獵人 荒野》被用來宣導營養均衡。（圖／翻攝自YouTube／南投基督教醫院）

根據南投基督教醫院官方社群上可看到為了宣導營養不均衡，會導致體力差、專注力低、反應變慢等。對此院方居然搭配《魔物獵人 荒野》遊戲中的任務失敗以及獵人料理畫面並配上AI旁白，來宣傳只要記得每天三餐均衡攝取蛋白質、碳水、蔬果、健康油脂，就能強化身體免疫力，並且還開玩笑表示，「只要吃對食物，補足營養，體力、專注、幹勁就能UP！UP！UP！，不只能扛住壓力，還能讓你現實也和遊戲一樣穩穩過關」。

此則貼文發布後，迅速引起大家討論，目前按讚數已來到1.7萬。對此網友們紛紛表示，「我懷疑小編正大光明的上班打魔物，但我沒有證據」、「再給小編一段時間，他就成為套皮實況主了」、「居然還打完白熾龍做整套純潔龍裝，小編你真的是在取材還是偷懶打魔物」、「這宣傳我給200分」、「小編真得了MVP」。

其實這間醫院社群已不是第一次玩梗，像是先前就有運用中國《英雄聯盟》實況主「小明劍魔」的「回答我！Look at my eyes」，透過AI黃鬍子醫生來宣導民眾應該理性溝通尊重彼此。