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Switch 2預購夯！外媒曝台灣供貨情況　遊戲同捆包更容易入手

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新主機 Switch 2 在本月 3 日亮相後引起關注，儘管美國因為關稅問題暫緩預購，但全球仍掀起不少風潮。這次一共販售兩種版本，一種是單機版 14,380 元，另一種則是《瑪利歐賽車世界 組合》，內含主機與《瑪利歐賽車世界》遊戲共 15,580 元優惠價格，美國、日本預計會在 6 月 5 日開賣 ，台灣為 7 - 9 月間上市。

▼《瑪利歐賽車世界 組合》。（圖／翻攝自任天堂官網）▲▼Switch 2。（圖／翻攝自任天堂官網）

而根據外媒《NintendoSoup》報導，法國《瑪利歐賽車世界 組合》佔首波出貨量 73%，西班牙《瑪利歐賽車世界 組合》佔首波出貨量 80%，預計歐洲其他市場這一比例也會落在 70 至 80% 之間。NintendoSoup 接著表示，隨著香港與台灣零售商本周收到配貨，《瑪利歐賽車世界 組合》將佔這些市場中每間零售商首波出貨量大約 80% 至 85%。

目前在歐洲、澳洲與亞洲部分市場，單機版主機預購已在部分零售商售罄，而《瑪利歐賽車世界 組合》仍可購得，從這些數據來看，任天堂明顯知道市場對《瑪利歐賽車世界 組合》需求很高，因為這是最便宜的方式能同時入手主機與遊戲。對於想第一時間入手的玩家來說，不妨參考供貨量更大的《瑪利歐賽車世界》同捆包。

關鍵字：Switch 2

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