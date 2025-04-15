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《WITCHWATCH 魔女守護者》大玩鬼滅、獵人梗 　天團OP破兩百萬觀看

記者楊智仁／綜合報導

4月新番《WITCH WATCH 魔女守護者》播出後憑藉爆笑劇情、好看角色設定掀起熱烈討論，由YOASOBI 演唱主題曲＜Watch me!＞更在四天破百萬觀看 ( 目前破 200 萬觀看 )，Ayase 更表示本身就是篠原健太老師作品的粉絲，除了《WITCH WATCH》，從《SKET DANCE》時期就一直很喜歡老師的作品。

▲▼魔女守護者 。（圖／廠商提供）

YOASOBI 品質保證　邀《航海王 ONE PIECE》封神回製作人操刀動畫

這次 YOASOBI 為動畫量身打造片頭曲＜Watch me!＞播出引發好評，團員 Ayase 表示是以《WITCH WATCH魔女守護者》主角「若月妮可」對青梅竹馬「乙木守仁」懷抱那份純真戀愛心情為主軸創作。Ayase本身也非常喜歡對守仁抱有戀慕之情的「妮可」這個角色，希望這首歌能充分展現她可愛又真摯的感覺，也希望大家能在歌曲中感受到她的魅力。

▲▼魔女守護者 。（圖／廠商提供）

OP動畫本次由「石谷惠」老師擔任動畫分鏡監督，曾任《航海王 ONE PIECE》製作的她，更製作出《航海王 ONE PIECE》封神回，分鏡與演出都讓人印象深刻。此次再製作出《WITCH WATCH魔女守護者》片頭曲動畫流暢到粉絲狂重播，滿滿原作梗藏其中，加上 YOASOBI 主唱 Ikura 可愛聲線與魔女妮可甜蜜俏皮感非常契合，搞笑劇情又精良動畫讓粉絲大滿足。

滿滿動漫梗引爆笑！粉絲「不愧是『銀魂』作者的徒弟」

「篠原健太」老師作品搞笑功力強大，《WITCH WATCH 魔女守護者》動畫第二集大玩 JUMP 自家動畫梗掀熱議，其中經典「動漫梗」作品像是《鬼滅之刃》、《HUNTER×HUNTER 獵人》通通寫進去，引起粉絲熱烈共鳴，「不愧是『銀魂』作者的徒弟」、「我笑到生活無法自理，滿分」，作者不僅是有搞笑功力，憑藉著實力讓《WITCH WATCH魔女守護者》在JUMP連載，更曾榮獲 2022 年「下一部人氣漫畫大賞」紙本漫畫類別第 2 名等殊榮。

▲▼魔女守護者 。（圖／廠商提供）▲▼魔女守護者 。（圖／廠商提供）

原作者「篠原健太」親自全程監修 聚集最優秀團隊製作

原作者「篠原健太」親自全程監修，注意細節將堅持帶入作品，並表示「集結最優秀成員」，共同打造一部超用心的動畫，聲優陣容方面，男女主角妮可和守仁分別由新生代聲優「川口莉奈」和「鈴木崚汰」擔任。其他也相當具有人氣的角色，更是找來人氣聲優詮釋，風祭監志由天崎滉平(《艾莉同學》久世政近)、真神圭護則由石川界人（《排球少年》影山飛雄）演繹，宮尾音夢則由楠木燈（《鏈鋸人》真紀真）。

動畫製作公司則由擅長製作美少女角色的「Bibury Animation Studios」負責，曾製作過《五等分的新娘》和《超超超超超喜歡你的100個女朋友》。主要製作團隊更匯聚了豐富經歷的頂尖人才，導演為博史池畠、角色設計由飯塚晴子、系列企劃由赤尾凸、音樂則由橋本由香利，成員充滿製作可愛作品經歷。

▲▼魔女守護者 。（圖／廠商提供）

關鍵字：WITCHWATCH 魔女守護者

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