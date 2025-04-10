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人氣奇幻《我的幸福婚約》確定推動畫新作　作者：標題尚未回收

記者楊智仁／綜合報導

《我的幸福婚約》是顎木亞玖彌創作的輕小說，除了推出真人電影、舞台劇之外，動畫兩季於 Netflix 上播出，憑藉唯美畫風、廣闊的異能世界觀、甜甜劇情等各種元素讓作品大受好評。隨著第二季放送結束，官方也宣布將繼續帶來新作動畫。

《我的幸福婚約》截至去年小說突破 900 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。大正時代唯美畫風馬上印入觀眾眼簾，不過劇情並非單純戀愛故事，故事背景設定在奇幻的「異能」世界，每個家族都有異能血統、還要面對來自「異形」威脅，動畫來到第二季更多身世、陰謀、政變浮上檯面，帥氣的清霞以及逐漸覺醒能力的美世夫妻倆合力解決各種威脅。

《我的幸福婚約》第二季於 4 月 9 日劃下句點，緊接著官方馬上宣布新作動畫製作確定，主視覺中只見清霞充滿愛意的眼神，手中抱著身穿和服的漂亮美世，紀念影片也回顧了兩人在一起的點點滴滴，原作者顎木あくみ表示，「大家是否有注意到『幸福婚約』這標題仍未回收，因此動畫不會就這樣結束！感謝所有喜愛這部作品的人。」

關鍵字：我的幸福婚約

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