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舞台劇《鬼滅之刃 襲撃刀匠村》4月登場　上弦照公開100%還原

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》每一季都會掀起全新風潮，不論「柱訓練篇」結尾的高超製作品質，還是「無限城」三部曲製作確定都讓粉絲們感到興奮。除了動畫不斷更新，廣受好評《鬼滅之刃》真人舞台劇也來到「其之伍 刀匠村篇」，日前官方釋出全員定裝照，超逼真上弦讓粉絲們相當驚艷。

▼《鬼滅之刃》真人舞台劇「其之伍 刀匠村篇」。（圖／翻攝自@kimetsu_stage推特）▲▼《鬼滅之刃》真人舞台劇「其之伍 刀匠村篇」。（圖／翻攝自@kimetsu_stage推特）

《鬼滅之刃》首部真人舞台劇 2020 年推出，伴隨著不錯評價隔年劇團繼續帶來「其之貳 絆」，劇情主軸進入蜘蛛山再演炭治郎、禰豆子兄妹大戰下弦的經典戰役。第三部「其之參 無限夢列車」炎柱大哥與上弦交鋒無論何時都讓人眼眶泛淚，第四部舞台劇「其之肆 遊郭潛入」再現遊郭煙花死鬥，如今「其之伍 刀匠村篇」也確定會在 2025 年登場。

▲▼《鬼滅之刃》真人舞台劇「其之伍 刀匠村篇」。（圖／翻攝自@kimetsu_stage推特）

「其之伍 刀匠村篇」會有多位上弦登場，官方日前釋出全員定裝照，風間由次郎飾演「上弦之肆 半天狗」、川﨑優作詮釋「上弦之伍 玉壺」、橋本祥平飾演「憎珀天」從道具到妝髮可謂是 100% 還原，宛如上弦們直接從動畫內走出來，照片公開也獲得日本網友一致好評。「刀匠村篇」舞台劇確定會在2025 年 4 月 11 日 ～ 4 月 20 日在東京天王洲銀河劇場、4 月 25 日 ～27 日兵庫的 AiiA 2.5 Theater Kobe 演出。

關鍵字：鬼滅之刃

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