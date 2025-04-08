即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

記者黃冠瑋／綜合報導

KRAFTON旗下遊戲工作室Flyway Games所開發的即時戰略Roguelike遊戲《Commander Quest》於去年10月新品節上獲得了「最多下載試玩」排行榜排名第六，對此執行長金秀英表示，「感謝玩家在正式發布前給予的支持」，如今正式版已於Steam平台上登場，為了慶祝上市將以20%的折扣出售，預計到4月18日截止。

《Commander Quest》是一款策略遊戲，背景設定在一個充滿幻想的世界，人類、矮人、精靈、獸人與巨龍等種族正在進行跨種族戰爭。遊戲融合了多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制，為玩家帶來全新的遊戲體驗。隨著遊戲進展，可以解鎖新的種族、指揮官與單位。玩家必須策略性地構建卡組，以此來取勝，但考量到各種協同效果與相互克制，大大的深化了遊戲策略性與體驗。

遊戲已在去年10月新品節上先行展開測試，並獲得了當時「最多下載試玩」排行榜第六名以及「每日活躍試玩版玩家」排行榜上第七名。對此Flyway Games執行長金秀英表示，「《Commander Quest》是Flyway Games開發人員與用戶共同打造的遊戲」，並補充道，感謝玩家在正式發布前給予的支持，計劃在未來繼續推出優秀的遊戲。如今遊戲正式版也已經在Steam上登場，官方也為了慶祝正式發布，將以20%折扣方式出售，活動預計到4月18日截止。

▼《Commander Quest》融合多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制。（圖／由Flyway Games提供）

