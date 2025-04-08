ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

記者黃冠瑋／綜合報導

KRAFTON旗下遊戲工作室Flyway Games所開發的即時戰略Roguelike遊戲《Commander Quest》於去年10月新品節上獲得了「最多下載試玩」排行榜排名第六，對此執行長金秀英表示，「感謝玩家在正式發布前給予的支持」，如今正式版已於Steam平台上登場，為了慶祝上市將以20%的折扣出售，預計到4月18日截止。

《Commander Quest》是一款策略遊戲，背景設定在一個充滿幻想的世界，人類、矮人、精靈、獸人與巨龍等種族正在進行跨種族戰爭。遊戲融合了多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制，為玩家帶來全新的遊戲體驗。隨著遊戲進展，可以解鎖新的種族、指揮官與單位。玩家必須策略性地構建卡組，以此來取勝，但考量到各種協同效果與相互克制，大大的深化了遊戲策略性與體驗。

遊戲已在去年10月新品節上先行展開測試，並獲得了當時「最多下載試玩」排行榜第六名以及「每日活躍試玩版玩家」排行榜上第七名。對此Flyway Games執行長金秀英表示，「《Commander Quest》是Flyway Games開發人員與用戶共同打造的遊戲」，並補充道，感謝玩家在正式發布前給予的支持，計劃在未來繼續推出優秀的遊戲。如今遊戲正式版也已經在Steam上登場，官方也為了慶祝正式發布，將以20%折扣方式出售，活動預計到4月18日截止。

▼《Commander Quest》融合多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制。（圖／由Flyway Games提供）

▲▼《Commander Quest》融合了多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制。（圖／由Flyway Games提供）▲▼《Commander Quest》融合了多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制。（圖／由Flyway Games提供）▲▼《Commander Quest》融合了多種元素，包括卡牌構建、即時戰略模擬及Roguelike機制。（圖／由Flyway Games提供）

關鍵字：KRAFTON策略遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

推薦閱讀

舞台劇《鬼滅之刃 襲撃刀匠村》4月登場　上弦照公開100%還原

「新北市美術館」試營運3大展搶先看！開館連6周光雕、市集登場

即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

《寶可夢》動畫第一作YouTube免費看　每周重溫小智皮卡丘旅程

《蠟筆小新》真人化廣告？20年後的野原家...小新長大剪影公開

《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄　官方呼籲作弊恐遭停權

全美60萬人抗議川普！標語驚見「別碰Switch 2」...玩家憂漲價

《魔物獵人 荒野》巨大柔毛秧雞萌翻　網嗨「好大想埋進去」

《Re:從零開始的異世界生活》10周年手遊終止營運...撐不到一年

《小丑牌》被YouTube列為賭博　作者諷「還好都給孩子看《CS》」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《藥師少女的獨語》豪華OP破百萬觀看

《Re:0》10周年手遊終止營運

美抗議川普標語驚見：別碰Switch 2

《蠟筆小新》推出真人化廣告

《魔物獵人荒野》巨大柔毛秧雞萌翻

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

Google藏彩蛋可抓初代寶可夢

Switch 2升級《文明帝國7》團隊滿意

《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄

《寶可夢》動畫第一作YT免費看

最新新聞

舞台劇《鬼滅之刃》4月登場

新北美術館試營運　3大展搶先看

即時戰略《Commander Quest》震撼登場

《寶可夢》動畫第一作YT免費看

《蠟筆小新》推出真人化廣告

《魔物獵人荒野》計分出現不實紀錄

美抗議川普標語驚見：別碰Switch 2

《魔物獵人荒野》巨大柔毛秧雞萌翻

《Re:0》10周年手遊終止營運

《小丑牌》被YouTube列為賭博　

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366