任天堂Switch 2發布倒數　爆料者搶先揭神秘「C鍵」特殊用途

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 馬上要在明天 ( 4/2 ) 登場讓粉絲們相當期待，發表會前夕，官方突然更新 Switch 2 渲染圖，其中展示了位於右側 Joy-Con 下方主畫面鍵旁的一個標有「C」的方形按鈕。根據爆料者聲稱，Switch 2 上所謂的「C 鍵」預計將用於與原始 Switch 主機連接。

▼ 任天堂Switch2將亮相。（圖／翻攝自任天堂）

雖然玩家對於 Switch 2 這個 C 鍵用途仍在猜測，來自西班牙爆料者 Extas1s 近日在他的最新傳聞彙整影片中透露，該按鍵可用來將 Switch 2 與原始 Switch 連接，並讓舊款主機作為第二控制器使用，這等於是讓舊主機成為類似 Wii U GamePad 的輔助裝置。

如果 Switch 2 可透過螢幕配件控制器，理論上將具備模擬 Wii U、NDS、3DS 等舊主機遊戲所需硬體配置，也能讓觸控功能（Switch 第一代中幾乎沒被充分使用）有更多應用。此外，這也呼應 2024 年底傳聞：當時有說 Switch 2 將具備雙螢幕，但因官宣畫面未呈現曾被部分玩家否定。

Extas1s 補充，Switch 2 這顆神秘新按鍵可能還與一個代號為「Campus」的聊天功能有關。由於在 Switch 1 的作業系統中也出現類似技術參考紀錄，因此這項推測似乎並非空穴來風，在即將登場的 Switch 2 的 Nintendo Direct中，屆時官方或將揭曉這顆神秘新按鍵的真實用途。