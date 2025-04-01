ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂Switch 2發布倒數　爆料者搶先揭神秘「C鍵」特殊用途

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 馬上要在明天 ( 4/2 ) 登場讓粉絲們相當期待，發表會前夕，官方突然更新 Switch 2 渲染圖，其中展示了位於右側 Joy-Con 下方主畫面鍵旁的一個標有「C」的方形按鈕。根據爆料者聲稱，Switch 2 上所謂的「C 鍵」預計將用於與原始 Switch 主機連接。

▼ 任天堂Switch2將亮相。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼ 任天堂Switch2。（圖／翻攝自任天堂）

雖然玩家對於 Switch 2 這個 C 鍵用途仍在猜測，來自西班牙爆料者 Extas1s 近日在他的最新傳聞彙整影片中透露，該按鍵可用來將 Switch 2 與原始 Switch 連接，並讓舊款主機作為第二控制器使用，這等於是讓舊主機成為類似 Wii U GamePad 的輔助裝置。

如果 Switch 2 可透過螢幕配件控制器，理論上將具備模擬 Wii U、NDS、3DS 等舊主機遊戲所需硬體配置，也能讓觸控功能（Switch 第一代中幾乎沒被充分使用）有更多應用。此外，這也呼應 2024 年底傳聞：當時有說 Switch 2 將具備雙螢幕，但因官宣畫面未呈現曾被部分玩家否定。

Extas1s 補充，Switch 2 這顆神秘新按鍵可能還與一個代號為「Campus」的聊天功能有關。由於在 Switch 1 的作業系統中也出現類似技術參考紀錄，因此這項推測似乎並非空穴來風，在即將登場的 Switch 2 的 Nintendo Direct中，屆時官方或將揭曉這顆神秘新按鍵的真實用途。

關鍵字：Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國2小黃撞護欄側翻　車體零件掉落波及3車

推薦閱讀

任天堂Switch 2發布倒數　爆料者搶先揭神秘「C鍵」特殊用途

【廣編】WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》　搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮

全台唯一寶可夢《MEZASTAR》東森廣場亮相　內部全面升級搶先看

《我獨自升級》並未宣布第三季　關於後續製作人坦言「不確定」

英雄聯盟格鬥《2XKO》首發僅10角色　官方「希望盡早推出」

《英雄聯盟》將推出全新真人影集！2025年越南吉婆島開拍

《柯南》10周年服飾、《亂馬1／2》新品亮相　台中動漫節經典IP集結

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》　網笑：槍比魔法好用

《inZOI》出現「開車撞小孩」嚴重BUG　官方急修正：加強審查

《GTA 6》等480天都沒有新消息　執行長「接近發售會啟動宣傳」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

大宇宣布仙劍「資產交接完成」

爆料者揭Switch 2神秘「C鍵」

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

《GTA 6》等480天都沒有新消息

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

全台唯一寶可夢《MEZASTAR》亮相

台中動漫節「柯南、亂馬」經典回歸

《我獨自升級》第二季完結

最新新聞

爆料者揭Switch 2神秘「C鍵」

WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》

全台唯一寶可夢《MEZASTAR》亮相

《我獨自升級》第三季？製作人：不確定

英雄聯盟格鬥《2XKO》首發僅10角色

《英雄聯盟》將拍攝全新真人影集

台中動漫節「柯南、亂馬」經典回歸

《葬送的芙莉蓮》合作《PUBG MOBILE》

《inZOI》出現開車撞小孩嚴重BUG

《GTA 6》等480天都沒有新消息

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366