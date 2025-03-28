任天堂發布會總整理　遊戲發售時間一次看！

記者吳立言／綜合報導



▲任天堂無預警進行了「Nintendo Direct 2025.3.27」直播。（圖／翻攝自YT）



搶在Switch 2發表會之前，任天堂無預警進行了「Nintendo Direct 2025.3.27」直播，直播中發布了 2025 年和 2026 年預計推出的 Nintendo Switch 遊戲最新資訊。此外，還公開新開發功能「虛擬遊戲卡」，將可以省去換主機時需要換卡的困擾。

本次直播更曝光了未來即將推出「寶可夢傳說 Z-A」、「勇者鬥惡龍 I&II」「Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活」、「Marvel Cosmic Invasion」等多款遊戲的發售日期，以下整理了各遊戲預計推出的時間：

✦《寶可夢傳說 Z-A》

預計將於今年 2025 年秋季在 Nintendo Switch 上推出。

✦《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》

預計將於 2025年6月26日推出。

✦《勇者鬥惡龍 1 & 2 HD-2D 重製版》

將會出現第四位新角色，預計遊戲將在今年 2025 年推出。

✦《密特羅德 究極 4 穿越未知》

雖尚未公布正式推出時間，但仍可先觀賞預告！

✦《節奏天國 奇蹟之星》

將於2026年發售。

✦《Marvel Cosmic Invasion》

預計 2025 年冬天將會在 PC／PS5／PS4／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 等平台推出。

✦《GRADIUS ORIGIN COLLECTION》

包含《Gradius》、《Gradius II》、《Gradius III》、《Salamander》、《Salamander II》、《LIFE FORCE》和全新的《Salamander III》多款射擊遊戲，預計將於 2025年8月7日推出。

✦《Shadow Labyrinth 闇鬥迷宮》

以吃豆人為基礎製作的探索型 2D 動作遊戲 Shadow Labyrinth 預計將於 2025年7月17日推出。

✦《戰鼓啪打碰 1+2 REPLAY》

預計將於 2025年7月10日在 PS5 和 Nintendo Switch 平台推出，接著在7月11日於Steam 平台上推出。

✦《牧場物語 來吧！風之繁華市集》

將於 2025年8月28日發售。

✦《RAIDOU Remastered：超力兵團奇譚》

作為 2006 年《惡魔召喚師 葛葉雷道 對 超力兵團》的 HD 重製版將於2025年6月19日推出。

✦《Project:; COLD case.millage》

在直播結束後就已經在 PC Steam 和 Nintendo Switch 等平台上發售。