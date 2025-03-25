今年有望推出？《空洞騎士：絲之歌》沉寂六年再度更新

記者黃冠瑋／綜合報導

由Team Cherry所開發的《空洞騎士：絲之歌》於2023年宣布延期後，就再也沒有關於開發消息。然而近期有網友發現SteamDB上再度更新此遊戲資訊，再加上Xbox官方貼文中聚焦「今年度即將推出遊戲」偶然提到本作以及恰巧碰上任天堂為了下週Switch 2發表會前，舉辦最後一次的Nintendo Direct，再度受到熱議。

▼ 《空洞騎士：絲之歌》開發團隊24日在SteamDB上更新了版權、素材等內容。（圖／翻攝自YouTube／Xbox）

《空洞騎士》採用類惡魔城的橫向捲軸動作遊戲為主要玩法，也融合了「魂」系列的高難度死亡機制以及敘事手法，於2017年獲得了壓倒性好評。官方也在後續宣布將會推出續作《空洞騎士：絲之歌》，講述在一個被絲線與歌聲統治的全新王國，玩家將操控前作登場的長槍女「大黃蜂」（Hornet）展開冒險。

然而遊戲自2019年2月宣布以來，歷經無數次遊戲展示、預告提及，但直到2023年開發團隊聲稱為了完善不斷擴張遊戲規模確定將無限延期，讓粉絲不免感到失望。不過近期在SteamDB上有網友發現到，開發團隊在24日更新了版權、素材等內容，尤其是頁面版權標註copyright從2019年改為2025年，暗示者本作有望在今年內推出。

再加上先前微軟在Xbox官方說到「2025年即將推出遊戲」時，明確提到《空洞騎士：絲之歌》將會推出，大大的增加今年會推出的可能性。此外，近期剛好碰上任天堂為了下週4月2日的Nintendo Switch 2發表會前，舉辦最後一次的Nintendo Direct，因此有粉絲猜測官方可能會藉著此活動公開最新消息。遊戲預計在PC（Steam）、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S，以及Nintendo Switch上登錄，並將於上市首日加入Xbox Game Pass服務。