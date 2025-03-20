任天堂攜手超商舉辦「皮克敏大集合」　邀玩家療癒一波

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂旗下療癒系IP《皮克敏》與知名超商合作，將舉辦「皮克敏大集合！」，將配合《Pikmin Bloom》將全台的超商變成特殊地點，同時購買指定商品滿200元即可獲得「皮克敏 紙膠帶」，邀請所有玩家療癒一波！





於知名超商舉辦的「皮克敏大集合！」

購物滿額即贈送「皮克敏 紙膠帶」

3月19日（三）至4月1日（二），凡於「全家便利商店」購買指定商品單筆滿200元，即可獲得「皮克敏 紙膠帶」1個（從4款中隨機贈送1款，數量有限，送完為止）。上面印有許許多多的皮克敏的紙膠帶共有4種、寬2公分，。把它貼在您喜歡的地方，享受用好多好多的皮克敏來進行裝飾的樂趣吧。

「全家便利商店」成為《Pikmin Bloom》特殊地點！

3月19日（三）至4月29日（二），全台「全家便利商店」將成為《Pikmin Bloom》中的特殊地點！

單一玩家在每個店鋪的特殊地點於下列各期間中，分別可獲得一次金色花苗，整個活動期間最多可以從同一特殊地點獲得三個金色花苗。活動期間造訪不同的特殊地點可以獲得複數的金色花苗。

期間１：3月19日(三)-4月1日(二)

期間２：4月2日(三)-4月15日(二)

期間３：4月16日(三)-4月29日(二)

※「《皮克敏４》宇宙船 飾品皮克敏」共有7種，包含紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅與岩石皮克敏。