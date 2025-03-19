《蔚藍檔案》前開發人員涉竊Nexon機密　官方聲明駁斥指控不實

記者楊智仁／綜合報導

上個月 24 日，韓國警方對 Dynamis One 進行了搜查扣押，原因是該公司涉嫌洩露 Nexon Games 未公開專案的營業機密。根據外媒報導，時隔約一個月 Dynamis One 於 18 日上午正式發表官方立場。

▼Nexon Games 《蔚藍檔案》。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）

Dynamis One 代表朴炳霖（박병림）透過官方聲明向媒體表示，「由於案件仍在調查中，無法透露具體內容，但我們堅信指控內容與事實存在諸多出入。」他進一步強調，「公司將積極配合司法機關的調查，努力確保事實真相得以澄清。」這番言論顯然是在駁斥 Nexon Games 所提出的指控。

Dynamis One 是一家新成立的遊戲開發公司，於 2023 年 4 月由前 Nexon Games 《蔚藍檔案》日本營運總監朴炳霖創立。然而，該公司於 2023 年 9 月公開的首款遊戲《Project KV》，因其與《蔚藍檔案》極為相似，而引發了巨大爭議。針對此事，Nexon Games 去年向警方提交調查請求，指控《Project KV》涉嫌洩露 Nexon Games 未公開專案《MX BLADE》的核心資訊。警方於2 月 24 日對位於首爾江南區的 Dynamis One 辦公室進行了搜查扣押，並對相關人士立案調查。