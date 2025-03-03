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《魔物獵人 荒野》效能表現褒貶不一　玩家抓一錯字可能是關鍵

記者楊智仁／綜合報導

《魔物獵人：荒野》自 2 月 28 日狩獵開始，遊戲上線 10 小時創湧入 130 萬玩家同上，然而因為效能與最佳化問題，導致許多玩家無法順利遊玩，目前作品評價是「褒貶不一」，而導致這些問題最可能原因，無非是遊戲本身高畫質與高需求，加上卡普空的優化不足。但根據外媒報導 Reddit 上部分玩家認為，問題可能出在一個簡單錯字。

▲▼魔物獵人。（圖／翻攝自Steam）

Reddit《魔物獵人》討論版上，用戶 Zedaso 分享一名 Steam 玩家 BeepBoop 發現：遊戲設定檔中「Resolution（解析度）」竟被拼錯成「Resoltuion」，這個小錯誤看似不起眼，但部分玩家嘗試手動修正後，發現遊戲效能竟有改善，包含流暢度、載入時間、幀率變得更穩定，但也有人反映根本沒差，不過這個發現還是讓許多網友震驚並吐槽「太荒謬了吧。」

目前還不確定這個錯字是否真的影響遊戲效能，或者只是「心理作用」，讓玩家誤以為遊戲變順暢了。但此發現已經在社群中引起熱烈討論，甚至有不少人開始檢查其他遊戲的設定檔，看看是否還有類似的問題。

Typo in config file on PC, fixing it increases performance.
byu/Zedaso inMonsterHunter

關鍵字：魔物獵人 荒野

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