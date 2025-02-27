大宇拋重磅合作日本重量級IP　剪影太好猜就是「超人力霸王」

記者蘇晟彥／台北報導

大宇資訊 27日舉辦春酒，在會上總經理陳瑤恬向媒體宣佈在2025年即將要上市、開放測試的遊戲，其中，陳瑤恬在會上拋出重磅，將與日本一款「老中青都熟悉的」大作進行IP合作，根據畫面剪影應為《超人力霸王》，但詳細內容、類型都未公開，僅公開預計在2026年上市。

▼大宇資訊將與《超人力霸王》進行合作開發遊戲，僅公開將於2026年上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



大宇資訊於2025年迎來全新里程碑，董事長凃俊光在開場時表示，大宇在2024年其實並沒有端出熱門作品，因此在歷經一段時間的潛心創作，盤整資源沉潛蓄發，由總經理在會上公布五款重量級遊戲，涵蓋策略、經營、恐怖與科幻等多元領域，結合最新技術，展現出開創遊戲新格局決心，盼為全球玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

對此，在最後陳也以彩蛋的方式，公布將與日本知名IP進行合作，預計在2026年登場，從截圖剪影來看，應該就是「超人力霸王」系列，但在會上僅公開預計在2026年登場，遊戲類型、合作方式等，都沒有在會上公開。



代理發行－《無盡夢迴》：大宇資訊取得S級大作《無盡夢迴》在台港澳、東南亞與日本的代理權，第二季初首發亮相。遊戲以夢境為世界觀，融合卡牌收集與Roguelike玩法，在中國市場預約即奪冠，上線後突破千萬用戶。大宇資訊將針對不同市場推出專屬在地化版本，為玩家帶來更貼近當地文化的遊戲體驗。

圖2：《Moving Fortress》機械與魔法4X SLG手遊巨作

自研手遊－《Moving Fortress》：歷時2.5年打磨的蒸汽龐克與魔幻風4X SLG手遊，在2024年起在歐洲市場測試取得不錯成績，今年將在台灣第二季做最終封測，第三季全球上線。遊戲支援跨裝置無縫連接，搭載高幀率渲染與頂級物理特效，打造前所未有的戰略體驗。此款遊戲為多人在線對戰SLG遊戲，也是近年來投入最多資源打造的極致手遊，融合AI智慧生成技術及無縫地圖，搭配即時翻譯開啟全時區世界同服共同爭戰的遊戲方式。在機械與魔法交錯的世界，玩家將探索未知，征服疆域，書寫屬於自己的傳奇。





自研手遊－《娛樂教父》：斥資1.6億元打造的次世代娛樂帝國經營遊戲，引入SORA與AI技術，帶來真實與虛擬交錯的極致娛樂體驗，本遊戲採用全擬真的人型設定，透過即時運算模型結合美女養成的遊戲方式，沉浸式直播、粉絲互動和演藝爭霸。在最具張力的零失真影音中，打造虛擬世界的強大，交互玩家將在娛樂圈的權力遊戲與粉絲狂熱中攀登娛樂界巔峰。第三季進行封測，第四季亞洲地區全面上線。

自研單機－《伊藤潤二 狂熱》：由最恐怖最嚇人的日本恐怖漫畫大師IP授權，女鬼橋系列團隊最新力作，歷時近兩年時間精心打磨，完美再現《伊藤潤二 狂熱》的詭異氛圍。動畫建模精細與場景細膩，沉浸感十足，結合潛行玩法、策略陷阱與扭曲世界觀，讓玩家無法自拔，挑戰理智極限，遊戲很快就會與玩家見面。

自研單機－《UIA神秘入侵檔案》：大宇自研全新原創IP，玩家將化身特勤探員，進到未知的神祕領域，在高壓環境中潛行偵查，每次掃描都可能引發異常反應，隨機變數將帶來極限恐怖體驗。遊戲採用Unreal Engine 5極致演算技術，實現高精度光影與複雜場景渲染，完美體驗動態戰略與深度策略，預計將在2026年全球上線。