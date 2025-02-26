《盾勇》第四季7月開播！拉芙塔莉雅身世之謎將揭曉

記者黃冠瑋／綜合報導

《盾之勇者成名錄》是アネコユサギ在「成為小說家吧」網站上連載的奇幻冒險小說，首季動畫於2019年播出後打響知名度。2月25日官方宣布《盾之勇者成名錄》第四季將於今年7月開播，並同步公開主視覺以及新角色聲優。

《盾之勇者成名錄》故事講述主角「岩谷尚文」，在鎮上圖書館翻到一本四聖武器書，接著突然以「盾之勇者」身分被召喚到另一個世界。本以為要成為勇者拯救國家，沒想到尚文沒多久就被誣陷為強暴犯，跌入深淵中的他變得再也不相信任何人獨自行動。與以往其他異世界番不同，主角一開始過得相當悲慘給人另類感受，後續加入了「拉芙塔莉雅、菲洛」可愛外型也受到不少粉絲喜愛。

▼《盾之勇者成名錄》第四季主視覺圖。（圖／翻攝自Twitter／@shieldheroanime）

《盾之勇者成名錄》於2月25日宣布第四季將於今年7月開播，故事承接第三季為了對抗新四聖獸「鳳凰」復活，主角與拉芙塔莉亞和菲洛一起進入了地下拍賣會營救被賣為奴的居民，後續因討伐「鳳凰」需集結其餘三聖勇者，先說服槍勇後，又因為拉芙塔莉雅穿著巫女服，被新政權「九天樓」認為覬覦王位，因而踏上「九天樓」的旅程，本次劇情也將會揭開拉芙塔莉雅身世之謎。

此外，官方同步公開主視覺和新角色聲優（瓦那爾、賈拉利斯 ），將分別由大塚剛央、齊藤次郎等人參與配音。

▼《盾之勇者成名錄》第四季即將登場新角色。（圖／翻攝自Twitter／@shieldheroanime）