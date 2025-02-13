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《聯盟戰棋》絕世拿鐵3滴鎖血險勝　重現S8「奇蹟三連雞」翻盤　

記者黃冠瑋／綜合報導

《聯盟戰棋》昨（12日）S11追尋奧術冠軍之路圓滿落幕，正賽歷經32位選手廝殺，由絕世拿鐵奪得冠軍，值得注意的是在「將死賽制」下拿鐵首輪只拿到第八名，卻因為賽制關係，在尾盤連拿3把第一名（吃雞），再度上演成名戰「奇蹟三連雞」拿下冠軍，重現S8經典逆風翻盤成功晉級下一輪「聯盟棋手杯II」，代表APAC賽區出戰。

▼ 最後一輪對局戰況。（圖／翻攝自Youtube／TFT: 聯盟戰棋）

▲▼ 最後一輪對局和比賽結算戰績表。（圖／翻攝自Youtube／TFT: 聯盟戰棋）

《英雄聯盟: 聯盟戰棋》於11、12日舉辦S11追尋奧術TPC冠軍之路，共計32名選手參加最終賽，這次比賽選手中有 花輪同學、絕世拿鐵、摸雞MOGG等知名實況參賽。第一輪採每兩局重新分組比賽，共六局，最高分數前八名則晉級到第二輪「將死賽制」。經過32選手激烈競爭後，第一輪絕世拿鐵以42分第一名挺進第二輪，可惜是賽外話題度很高的羅傑9527（小呆瓜）則遺憾倒在第20名；第二輪比賽則是採取「將死賽制」，誰先到達20分就開始聽牌，聽牌選手下一輪再次奪得第一則直接奪冠，若無則繼續比賽直到聽牌選手誰先拿到第一為止。

第二輪比賽奪冠熱門選手絕世拿鐵首輪採取連敗開局策略，並決定選擇連敗好鎖血的拼裝高手，只可惜，由於本場 一波不贏選手也選用相同陣容，導致前牌副C艾克一直無法2星 ，就算拿鐵在第三個海克斯選擇惡性經營（三回合敵方棋子死亡會掉錢）補足經濟，也無法挽救局勢老八直接出局。開門局失利讓粉絲觀眾不免替他感到擔心，但是後續絕世拿鐵就如同S8怪獸來襲一樣，有人拿到將軍分後開始爆發，以連續兩把吃雞，先讓自己拿到將軍分，接下來再「奇蹟三連雞」直接奪冠。

▼ 第二輪比賽結算戰績。（圖／翻攝自Youtube／TFT: 聯盟戰棋）

▲▼ 最後一輪對局和比賽結算戰績表。（圖／翻攝自Youtube／TFT: 聯盟戰棋）

▼ 拿鐵睿娜妲陣容擺放示意圖 。（圖／翻攝自TFT tools）

▲▼ 拿鐵最後一輪睿娜妲陣容擺放示意圖 。（圖／翻攝自TFT tools）

絕世拿鐵之所以能連雞的原因，莫過於他兩把都選用賭前哨先知2費睿娜妲，但玩好這套睿娜妲體系的條件在於前後徘能不能三星之外，睿娜妲也必須找到完美三神裝 精進之茅、大天使之杖和納什之牙，所以絕世拿鐵才會在第五把海克斯選擇潘朵拉道具（每回合隨機變散件）和第六把海克斯的檯面殘渣（下四次聯合徵招可多拿一個角色和道具）。

最關鍵第六把也是因為有兩位選手都選擇賭2費夜曲，使得拿鐵拿到他體系牌機率能更加順利，再加上運氣很好在0.38%機率下先後拿到6費維克特和沃維克，成功控住對手，以三滴血反殺奪冠，順利晉級「聯盟棋手盃 II 」。

「聯盟棋手盃 II」將於 14日開打，同時將在TFT Twitch、YouTube直播。

關鍵字：聯盟戰棋絕世拿鐵

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