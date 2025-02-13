《GTA 6》有望登上Switch 2？執行長：和任天堂有長期合作關係

記者楊智仁／綜合報導

說到 Take-Two 最令人期待的作品，那絕對會是預計在今年發行的《俠盜獵車手VI》 ( GTA 6 )，近日他們接受外媒訪問時表示「完全期待」旗下作品會支援 Nintendo Switch 2，暗示未來遊戲皆有可能登上這台全新主機。

▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

先前財報電話會議上 Take-Two CEO Strauss Zelnick 被問及 《四海兄弟》、《邊緣禁地》、《WWE 2K》、《GTA》系列等遊戲是否會登陸 Switch 2，儘管 Zelnick 並未明確確認任何特定遊戲，但他強調 Take-Two 對任天堂玩家群體的看法已經有所改變，「我們與任天堂一直保持著長期合作關係，並在適當情況下支援其平台。」

Zelnick 接著補充到「過去任天堂平台主要面向年輕玩家，這也影響我們的發行計畫，但如今 Switch 以及未來的 Switch 2 都能夠支援更廣泛族群，這也讓團隊改變看法，舉例來說《文明帝國 7》（Civilization 7） 現在已經登上 Switch。儘管目前沒有具體消息可公布，但我們確實完全預期會支援 Switch 2。」

至於 Switch 2 是否有足夠的性能運行《GTA 6》仍是未知數。不過，Take-Two 可能考慮將《GTA 5》和《GTA Online》帶到 Switch 2，藉此進一步擴大該系列的銷售規模。此外，Take-Two 昨晚再次確認，萬眾矚目的《GTA 6》目前仍按照計畫，預計於 2025 年秋季推出。