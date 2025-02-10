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任天堂社長談Switch 2價格：滿足玩家對「親民性」期待

記者楊智仁／綜合報導

任天堂自發表 Switch 2 以來就是話題焦點，至於大家最關注的價格問題，任天堂代表董事社長「古川俊太郎」表示，他們充分認識到目前匯率環境與 2017 年初代 Nintendo Switch 發售時相比已發生了巨大變化。他強調，任天堂會盡量滿足玩家對於「親民性」期待。

▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂 2025年 3 月期第 3 季財報問答中，儘管古川並未透露 「Nintendo Switch 2」 的具體價格，但他仍表示公司將從多方面進行審慎評估，「近年來，受通貨膨脹與匯率變動影響，日本與海外市場的產品價格差異逐漸擴大，我們會考量消費者對於任天堂產品的價格期待，確保產品價格符合市場需求。」同時，他明確表示，目前並沒有調整初代 Nintendo Switch 售價計劃。

此外古川強調 Switch 2 將確保充足生產數量以滿足市場需求，過去初代 Switch 上市時因供貨不足導致轉售現象頻繁，讓許多玩家感到不滿，而 Switch 2 則計劃提前準備充足庫存，以確保上市後能順利開局，避免重蹈覆轍。目前根據外界推估 Switch 2 應該不會超過 400 美元（約新台幣12,781元），雖較與初代相比上漲三成，但以遊戲主機而言仍能接受。

關鍵字：Switch 2

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