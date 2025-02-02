人氣戀愛番9年連載完結！《古見同學》迎畢業銷量破千萬

記者楊智仁／綜合報導

《古見同學是溝通魯蛇》( 古見さんは、コミュ症です。) 為小田智仁所創作的校園戀愛作品，2016 年於小學館漫畫雜誌《週刊少年Sunday》開始連載，不知不覺經過 9 個年頭，如今這部人氣戀愛喜劇也正式迎來結尾。

▼《古見同學是溝通魯蛇》。（圖／翻攝自@comisanvote）

《古見同學是溝通魯蛇》故事描述高中生「古見硝子」雖然是超級美女，但卻有交流障礙症（不擅長與他人交流），鄰座男主「只野仁人」在知道狀況後，自願希望能幫她達成「交到100位朋友」的目標，隨後兩人即在怪人雲集的私立伊旦高校展開一連串搞笑卻又溫馨的故事。《古見同學》劇情前期相當有趣，學校「怪人雲集」加上不擅長與他人溝通的硝子引發許多笑料，而漫畫中期也瘋狂發糖，可說是相當成功的戀愛喜劇。

《古見同學》曾改編為兩季動畫，另外也有推出真人日劇，原作漫畫單行本發行量（含電子版）更是已突破 1270 萬冊。如今《古見同學》在「週刊少年 Sunday 9 號」刊登最終回，硝子於櫻花樹下露出美麗笑容迎接畢業，漫畫完結篇單行本將於今年 3 月 18 日發售，完結紀念周邊會在 3 月 2 日推出。