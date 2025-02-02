任天堂法務敗北？國外「超級瑪利歐」超市成功守住50年招牌

記者楊智仁／綜合報導

任天堂在法律戰場上通常展現強硬態度，絕不姑息的做法甚至有「最強法務」之稱，然而最近任天堂卻在哥斯大黎加的官司中遭遇滑鐵盧，一家名為「Super Mario」超市，因其創辦人 Don José Mario Alfaro González 而得名，他們成功贏得法律戰，保住自己品牌名稱。

▼任天堂聲稱「Super Mario」是屬於他們。（圖／翻攝自任天堂官網）

根據外媒報導，這間名為 Super Mario 超市大約是 52 年前由業主 Don José Mario Alfaro González 創辦，賣的東西及商標與任天堂毫無關係，儘管到 2013 年才正式註冊為品牌，但如果不考慮商標註冊的法律制度，超市創立時間甚至比 1985 年推出的《超級瑪利歐》還早約 12 年。不過，先前任天堂在超市申請商標續約時，聲稱「Super Mario」是屬於他們。

經過一連串法律戰，哥斯大黎加國家註冊處最終維護超市的名稱，該機構表示，任天堂商標註冊範圍涵蓋許多類別，如電子遊戲、服裝、收藏品、玩具、文具、裝飾品等，但並不包括雜貨銷售，因此做出對超市有利的裁決。超市老闆的兒子 Carlos Alfaro 坦言，面對任天堂龐大法律資源，他們一度動搖想過放棄，「要如何戰勝這樣的商業巨頭？尤其是他們提交大量法律文件想確保勝利，幸好我的律師和我有堅持下去，才終於收到好消息。」