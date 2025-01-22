《無名九使 覺醒》大失敗...項目取消開發、Reflector工作室裁員

記者楊智仁／綜合報導

Reflector Entertainment 宣布，因首款遊戲《無名九使 覺醒》（Unknown 9: Awakening）的「失敗」，取消了一個正在開發中的項目，並進行新一輪裁員。工作室執行長 Hervé Hoerdt 在 LinkedIn 上發布消息中寫到，「這一決定與工作室雄心勃勃且大膽的首個項目《無名九使 覺醒》失敗直接相關，經歷了多次時間表調整和包括財務在內的各種投資，但該遊戲發行表現遠未達公司預期，也不足以證明需要在這個宇宙中進行深入探索的價值。」

▼《無名九使 覺醒》（Unknown 9: Awakening）。（圖／翻攝自萬代）

Reflector 曾於 2024 年 11 月宣布裁員，當時距《無名九使 覺醒》發售僅一個月，但當時表示裁員並非「因商業成功或外部壓力所驅動」。相反，工作室總經理 Marc-André Séguin 表示，裁員僅僅反映了現有工作量不足以支持該工作室雇用人數。當時，工作室有「兩條關鍵的生產線進入早期開發階段」，其中一條聽起來像是某種《無名九使 覺醒》的後續項目，這與 Hoerdt 的聲明相符。

然而，現在 Hoerdt 明確指出《無名九使 覺醒》是問題根源。雖然遊戲銷售數據尚未公布，但其在 Steam 表現顯然不佳，僅獲得 49% 的正面用戶評價，峰值同時在線玩家數（根據 SteamDB）僅為 285 人。儘管該遊戲也在主機平台上發售，但這樣的數據確實無法支撐後續的開發。