連載五年半完結！《夜櫻家大作戰》迎最終回、動畫第二季明年播

記者楊智仁／綜合報導

《夜櫻家大作戰》（日語：夜桜さんちの大作戦）是日本漫畫家權平羊創作的少年漫畫，從《週刊少年Jump》2019 年開始連載，如今原作漫畫迎來最終回，官方也釋出完結賀圖，感謝粉絲陪伴著夜櫻家這五個年頭。

▼《夜櫻家大作戰》完結。（圖／翻攝自@OfficialHitsuji推特）

《夜櫻家大作戰》故事敘述高中生朝野太陽因為家人過世，僅有青梅竹馬夜櫻六美能與他正常對話，而女主角所在的夜櫻家正是世界上最優秀的間諜家族，六美更是家族內的「當家」。某天太陽因為意外成為夜櫻家的成員，並與六美結婚守護她的安全對付不法之徒，過程中慢慢發掘家人過世的秘密，同時與六美感情也越來越深厚...。

《夜櫻家大作戰》銷量超過 300 萬冊，日本發行 27 卷，動畫於 2024 年放送，可愛的六美、在夜櫻家所發生的日常喜劇、執行任務挖掘出更多關於夜櫻以及家人的秘密、男女主角的感情線吸引粉絲。《夜櫻家大作戰》在週刊少年 Jump 連載以來從未休刊，2 月 4 日會推出日版單行本第 28 冊，最終第 29 卷將於 3 月 4 日上市，儘管原作故事已經結束，不過動畫第二季目前製作確定，預計 2026 年展開放送。