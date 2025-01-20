《寶可夢加傲樂》台灣卡匣突破1億銷量　特製紀念套組東森廣場展示中

記者蘇晟彥／綜合報導

TAKARA TOMY 旗下玩具廠商 T-ARTS Company,Ltd.、遊戲製造廠商 Marvelous（株式会社マーベラス）共同開發，由世雅育樂股份有限公司（SEGA TAIWAN LTD.） 在台代理的超人氣卡片遊戲機「寶可夢加傲樂」（Pokémon Ga-Olé ），已在台達成銷售一億張卡匣的成績。

自2020年12月上市以來，各大百貨、便利商店及玩具店前，可見滿滿的排隊人潮。不到一年，卡匣的發售量便突破1,000萬張，2023年迎來上市1,000天紀念，紀念活動吸引了超過8萬人以上的玩家參與，2024年更與台北K區地下街東森廣場合作，開設寶可夢的卡片遊戲機台特色店「Pokémon Ga-Olé Station TAIPEI」。2020年12月至2025年1月近4年的時間，玩家對於機台的熱情絲毫沒有減弱，如今也達成卡匣累積發售量突破一億張的里程碑。

為感謝玩家多年來的支持，代理商世雅育樂股份有限公司（SEGA TAIWAN LTD.）特別宣布舉辦「卡匣累計銷售突破100,000,000張紀念抽獎活動」。活動將分為三個階段，合計送出10組「金色特製卡匣紀念套組」。第一階段活動於2025年1月20日（星期一）至2月2日（星期日）舉行，第二階段及第三階段的活動內容將於日後公布，玩家可隨時關注官方公告，以掌握最新資訊。此外，「金色特製卡匣紀念套組」也將於活動期間，在「Pokémon Center TAIPEI」及「Pokémon Ga-Olé Station TAIPEI」展示，近日預計前往這兩處的民眾或許可以順道看看這極具紀念意義的贈品喔。

除了紀念抽獎活動外，目前發售中的「Lucky STAR Ga-Olé卡匣彈」為遊戲的最後一彈，作為「Pokémon Ga-Olé」的最終彈，本次卡匣集結過往彈別的多種人氣寶可夢卡匣，並且卡匣全數為「Lucky STAR Ga-Olé卡匣」。這些卡匣未來可於新一代卡片遊戲機「Pokémon MEZASTAR」的第1彈發售期間內，於機台上的多功能掃描器上讀取後，就能隨機派出一隻支援寶可夢。無論是曾錯過心儀寶可夢的老玩家，或是對「Pokémon MEZASTAR」有興趣的新玩家，千萬不要錯過這波最後機會！

此外，官方更宣布將於2025年2月下旬舉辦最後的大型活動，邀請所有訓練家共襄盛舉，回顧過去幾年來的點滴時光。活動現場將舉行各式回憶展示、舞台活動等，歡迎粉絲們一起到場同樂！

「Pokémon Ga-Olé」自登台以來，以嶄新遊戲機制、豐富寶可夢角色與精美卡匣設計，成功吸引各年齡層玩家，締造一億張卡匣銷售的驚人紀錄。對於廣大玩家而言，這不僅是一款遊戲，更是滿滿的回憶。後續Pokémon Ga-Olé的活動以及新一代機台「Pokémon MEZASTAR」的資訊將陸續公開，玩家可把握最後遊玩的時光並密切關注官方最新消息！