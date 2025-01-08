武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

記者楊智仁／綜合報導

2025 年 1 月有許多值得期待作品，「藥師少女的獨語 第二季、我獨自升級 第二季、SAKAMOTO DAYS 坂本日常」等等，不過要說到新年第一個引發討論的新番，那絕對非《BanG Dream! Ave Mujica》莫屬，而武士道社長先前也發表對於動畫的高度期待。

▼《BanG Dream! Ave Mujica》。（圖／翻攝自木棉花）

說起《BanG Dream! Ave Mujica》得先來談談另一部作品《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》，該動畫於 2023 年 6 月首播，講述高松燈、千早愛音、要樂奈、長崎爽世、椎名立希在樂團之間所經歷爭吵，還有找回同伴的故事，作品梗圖像「竟敢無視燈」、「組一輩子樂團」、「真是高高在上呢」更是紅到出圈。

延續世界觀的《BanG Dream! Ave Mujica》自 1 月 2 日放送以來熱度居高不下，由於太多粉絲湧入造成巴哈動畫瘋一度伺服器當機，木棉花 YouTube 頻道直播第一集更是湧入上萬觀眾。武士道創辦人兼社長木谷高明表示，「《BanG Dream! Ave Mujica》動畫驚豔無比，我已經反覆觀看了5次以上，不僅如此，《BanG Dream!》已有 7 支實體樂隊活動，吸引越來越多的粉絲，相信整體業績 2025 年會邁向更高峰。」