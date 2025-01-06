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網問AI寶可夢如何進化？ChatGPT瞎掰新角「布撥班基拉斯」網笑翻

記者楊智仁／綜合報導

現在 AI 越來越發達，許多問題丟給 ChatGPT 似乎都能得到滿意的答覆，然而 AI 畢竟不是萬能，先前一位網友突發奇想向 ChatGPT 詢問寶可夢是如何進化，沒想到 AI 直接給了一個瞎掰的答案，推主將照片 PO 上網路後也引發熱議。

▼網問AI寶可夢怎進化。（圖／翻攝自@nime_GNOSIA推特）▲▼網問AI寶可夢。（圖／翻攝自推特）

這次話題的主角是「布撥」《寶可夢 朱／紫》新角色，橙色身體腦袋上有著一團毛，圓滾滾樣子相當可愛，達到等級 18 以上將進化成「布土撥」、在 Let's Go 模式中行走 1000 步後提升等級 2 階進化為「巴布土撥」。然而當網友詢問「布撥如何進化時」 AI 的回答讓所有人都笑翻了。

ChatGPT 表示，「布撥達到 40 級以上，然後拿到進化道具『荒狂之牙（あらくれのキバ）』就可以進化成名為『班基拉斯布撥』型態。」這個回答一出讓推主滿頭問號，因為作品根本沒有這個道具，AI 還直接把班基拉斯、布撥兩隻不一樣的寶可夢合體。照片 PO 上網後引發網友熱議，在推特上超過 460 萬人觀看。

關鍵字：寶可夢

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