外網票選2025最期待新番　「我獨自升級、藥師少女」續作高票登頂

記者楊智仁／綜合報導

隨著 2025 年的到來，眾所期待 1 月新番也即將登場，今年冬天有許多高人氣續作，包含「藥師少女的獨語 第二季、我獨自升級 第二季、我的幸福婚約第二季...」等等，接下來就讓我們一起看看，由 Anime Corner 所票選出最期待 1 月新番。

▼Anime Corner 票選 1 月新番。（圖／翻攝自Anime Corner）

外國動畫投票網站 Anime Corner 每季都會票選最受期待的新番，在 8105 人投票中《我獨自升級》第二季以 9.46% 得票率衝上排行榜第一名寶座，這部全球觀看次數超過 143 億次的漫畫劇情迎向全新高潮，更厲害怪物襲來、背後還有陰謀蠢蠢欲動，E 級獵人成振宇不斷成長，用超強實力克服一切困難，主題曲「ReawakeR」由 LiSA 演唱，同時找來韓國團體 Stray Kids 成員 Felix 共同負責，編曲澤野弘之陣容相當豪華。

第二名是《藥師少女的獨語》第二季以 8.32% 得票率緊追在後，系列小說+漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，動畫接下來故事聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化，貓貓重新回到驗毒工作岡位，同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案，消失的嫌疑犯「翠苓」...，首季所留下層出不窮的謎團，奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。

第三名為新番《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》獲得 6.83% 得票率，作品自《週刊少年Jump》2020 年開始連載，發行量已突破 500 萬冊，故事描述，發福店長「坂本太郎」以前的身分竟是傳奇殺手，某天昔日搭檔兼小弟阿新捎來消息，有人在殺手界重金懸賞要坂本太郎的命，從那一刻起，平靜的生活一去不復返，坂本太郎為了保衛家人和美好的日常生活，坂本帶領小弟和許多新、舊朋友，抵抗接連來襲的敵人，卻慢慢發現幕後黑手似乎沒那麼簡單…。

第四名《我的幸福婚約》第二季小說突破 700 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。動畫可說是去年夏番隱藏黑馬，大正時代唯美畫風馬上印入觀眾眼簾，看著受到從小受到欺凌的美世，不禁讓觀眾想將她從黑暗中拯救出來，男主角溫柔對待，兩人高速發糖滿足粉絲願望，第二季同樣讓人期待兩人又會帶來怎麼樣的幸福生活。