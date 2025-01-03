ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

外網票選2025最期待新番　「我獨自升級、藥師少女」續作高票登頂

記者楊智仁／綜合報導

隨著 2025 年的到來，眾所期待 1 月新番也即將登場，今年冬天有許多高人氣續作，包含「藥師少女的獨語 第二季、我獨自升級 第二季、我的幸福婚約第二季...」等等，接下來就讓我們一起看看，由 Anime Corner 所票選出最期待 1 月新番。

▼Anime Corner 票選 1 月新番。（圖／翻攝自Anime Corner） ▲▼1月新番。（圖／翻攝自Anime Corner）

外國動畫投票網站 Anime Corner 每季都會票選最受期待的新番，在 8105 人投票中《我獨自升級》第二季以 9.46% 得票率衝上排行榜第一名寶座，這部全球觀看次數超過 143 億次的漫畫劇情迎向全新高潮，更厲害怪物襲來、背後還有陰謀蠢蠢欲動，E 級獵人成振宇不斷成長，用超強實力克服一切困難，主題曲「ReawakeR」由 LiSA 演唱，同時找來韓國團體 Stray Kids 成員 Felix 共同負責，編曲澤野弘之陣容相當豪華。

第二名是《藥師少女的獨語》第二季以 8.32% 得票率緊追在後，系列小說+漫畫全球銷量突破 3800 萬冊，動畫接下來故事聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化，貓貓重新回到驗毒工作岡位，同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案，消失的嫌疑犯「翠苓」...，首季所留下層出不窮的謎團，奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。

第三名為新番《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》獲得 6.83% 得票率，作品自《週刊少年Jump》2020 年開始連載，發行量已突破 500 萬冊，故事描述，發福店長「坂本太郎」以前的身分竟是傳奇殺手，某天昔日搭檔兼小弟阿新捎來消息，有人在殺手界重金懸賞要坂本太郎的命，從那一刻起，平靜的生活一去不復返，坂本太郎為了保衛家人和美好的日常生活，坂本帶領小弟和許多新、舊朋友，抵抗接連來襲的敵人，卻慢慢發現幕後黑手似乎沒那麼簡單…。

第四名《我的幸福婚約》第二季小說突破 700 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。動畫可說是去年夏番隱藏黑馬，大正時代唯美畫風馬上印入觀眾眼簾，看著受到從小受到欺凌的美世，不禁讓觀眾想將她從黑暗中拯救出來，男主角溫柔對待，兩人高速發糖滿足粉絲願望，第二季同樣讓人期待兩人又會帶來怎麼樣的幸福生活。

▲▼1月新番。（圖／翻攝自Anime Corner）

關鍵字：我獨自升級藥師少女

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

外網票選2025最期待新番　「我獨自升級、藥師少女」續作高票登頂

日天團「嵐」獻聲《天竺鼠車車 電影版》台灣上映　超萌特典曝光

【我推的孩子】電影女團唱進日夯播節目　網讚神選角：無敵偶像

《黑神話:悟空》掃Steam大獎：年度遊戲、難到抓狂　製作人卻訴苦

So-net還是撐不住了⋯9年國寶級手遊終止營運　粉絲嘆：還剩下什麼

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒　皮卡丘餅、精靈球蛋糕捨不得吃

任天堂Switch 2最新諜照曝光　外界預估「這時間」一定有消息

24年Sony、EA多家遊戲商遇大裁員潮　為何僅任天堂不受影響

中國電信《健身環大師》直接「開抄致敬」任天堂名作　價格還翻倍

韓國通過法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」　最高達三倍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

So-net還是撐不住了⋯

外動畫網票選2025最期待新番

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

2025台北電玩展陣容搶先看

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

任天堂Switch 2最新諜照曝光

中國電信推《健身環大師》開抄

【我推的孩子】電影女團唱進人氣節目　

最新新聞

外動畫網票選2025最期待新番

《天竺鼠車車 電影版》台灣上映

【我推的孩子】電影女團唱進人氣節目　

《黑神話:悟空》掃Steam大獎

So-net還是撐不住了⋯

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

任天堂Switch 2最新諜照曝光

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

中國電信推《健身環大師》開抄

韓國法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366