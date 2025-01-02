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《黑神話:悟空》掃Steam大獎：年度遊戲、難到抓狂　製作人卻訴苦

記者楊智仁／綜合報導

隨著 2025 年到來，官方也公布了 Steam 社群投票活動結果，由玩家所選出共 11 項得獎名單，其中《黑神話：悟空》一舉獲得三項大獎，可說是這次 Steam 活動的最大贏家，遊戲製作人馮驥則在新年第一天發表得獎感言。

▼《黑神話：悟空》獲得三項大獎。（圖／翻攝自Steam）▲▼黑神話。（圖／翻攝自Steam）

Valve 於 2024 年 12 月 20 日至 1 月 1 日開放玩家投票，共有 11 個獎項，最重要的「年度遊戲獎」由《黑神話：悟空》、《戰鎚 40K：星際戰士 2》、《浩劫殺陣 2：車諾比之心》、《小丑牌》、《絕地戰兵 2》五款作品共同角逐，最終由《黑神話：悟空》獲得此殊榮，不僅如此，遊戲也包辦了「難到抓狂的極品獎、傑出劇情遊戲獎」共三大獎項，完整得獎名單可至 Steam 頁面查詢。

《黑神話：悟空》製作人馮驥表示，對於這次收下三項大獎結果並不意外，然而他也感嘆遊戲戰力如此之高，卻未能登上 Xbox 似乎有些不應該，接著馮驥補充「可那 10 G 的共享內存啊，沒有幾年優化經驗真拿不下來」，指的是 Xbox Series S 記憶體空間（10GB GDDR6）問題導致最佳化困難，從製作人訴苦可以看出，有限内存是《黑神话：悟空》Xbox 版延期主要因素。

關鍵字：黑神話：悟空Steam

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