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蹦闆賽後感性「社會覺得+9像敗類，但我很努力」　下一刻統神就被打

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上 2024》才剛落幕，另外一場「擂台」又開始，統神在賽後認為裁判判決不公，想要了解評分過程，經過蹦闆休息室時遭到「黑衣男」辱罵引爆肢體衝突，對此，蹦闆在賽後受訪時才表示「希望大家不要用刻板印象看待我們這些+9，可能覺得我們是敗類，我們也是很認真、很棒的人」再度引起討論。

▼蹦闆以些微差距拿下勝利引起統神不滿。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 拳上2024-比賽 。（圖／記者黃克翔攝）

蹦闆、統神2024拳上之戰以些微差距，由蹦闆獲勝，但賽後受訪時統神不滿，認為自己「全程沒退」，不懂裁判怎麼會這樣判決，下台後也去找主辦單位，希望了解評分過程。對此，在行經蹦闆休息室時，被裡面的「黑衣人們」辱罵三字經並大嗆「賴皮豬」，雙方在走廊爆發激烈肢體衝突，有黑衣男跳打，甚至有人在後面揮舞拐杖，場面火爆。

蹦闆在賽後受訪時曾說，「雖然大家外表看我們這樣，會覺得我們是+9、覺得是社會敗類，有一些刻板印象，但我是很努力、很認真做事的人」，但話才剛說話，就發生這樣的事件，令人不禁嘆息。對此，在肢體衝突中有員工遭到推擠、打傷，主辦單位鍇睿國際執行長顏宥騫接受媒體訪問時表示，目前有配合警方調閱監視器，事後更在IG上發文直說，「有傷到我的員工，不會這麼算了」

▼蹦闆賽後受訪時，有不少朋友進來觀看。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 蹦闆,統神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：拳擊爭議肢體衝突裁判判決新聞

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