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羚邦拿下《GACHIAKUTA》亞洲發行權　2025備受期待暗黑奇幻動畫

記者蘇晟彥／綜合報導

由漫畫家裏那圭、塗鴉藝術家晏童秀吉創作的暗黑奇幻動作漫畫《GACHIAKUTA》在年終時宣布將由BONES（骨頭社）改編成電視動畫，20日鈴邦也宣布取得亞洲地區內容發行權。

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暗黑奇幻動作漫畫《GACHIAKUTA》於2022年2月在講談社的《週刊少年Magazine》開始連載，由漫畫家裏那圭創作並繪製，並由晏童秀吉擔任塗鴉設計，更在2022年Next Manga Awards紙本漫畫類別中獲得全球特別獎。

在開發該系列的概念時，裏那圭認為加入塗鴉藝術會使其更有趣，故邀請塗鴉藝術家晏童秀吉參與創作。這部現象級作品將於2025年由BONES負責改編為動畫，將由菅沼芙實彦擔任導演，瀨古浩司負責系列企劃，總作畫監督則是由石野聰擔任，陣容相當華麗。當中的戰鬥畫面及大膽的藝術風格勢必成為本作一大看點。 

故事簡介
從地獄的深淵爬回來，改變這個糟糕的世界！
路德居住在天界的貧民窟中，天界的富人經常將他們製造的垃圾扔到邊緣和深淵，而窮人在富人奢侈生活的陰影下艱難度日。 有一天他被誣陷犯了謀殺罪，這個冤枉的判決使他受到了難以想像的刑罰——與其他垃圾一起被丟棄到奈落。
在地表上，人類的廢棄物滋生了兇惡的怪物，如果路德想知道真相並對天界復仇，他必須掌握新的力量，並加入一個被稱為「清道夫」的團體，與深淵中的巨大斑獸作戰！

關鍵字：GACHIAKUTA羚邦

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