羚邦拿下《GACHIAKUTA》亞洲發行權　2025備受期待暗黑奇幻動畫

記者蘇晟彥／綜合報導

由漫畫家裏那圭、塗鴉藝術家晏童秀吉創作的暗黑奇幻動作漫畫《GACHIAKUTA》在年終時宣布將由BONES（骨頭社）改編成電視動畫，20日鈴邦也宣布取得亞洲地區內容發行權。

暗黑奇幻動作漫畫《GACHIAKUTA》於2022年2月在講談社的《週刊少年Magazine》開始連載，由漫畫家裏那圭創作並繪製，並由晏童秀吉擔任塗鴉設計，更在2022年Next Manga Awards紙本漫畫類別中獲得全球特別獎。

在開發該系列的概念時，裏那圭認為加入塗鴉藝術會使其更有趣，故邀請塗鴉藝術家晏童秀吉參與創作。這部現象級作品將於2025年由BONES負責改編為動畫，將由菅沼芙實彦擔任導演，瀨古浩司負責系列企劃，總作畫監督則是由石野聰擔任，陣容相當華麗。當中的戰鬥畫面及大膽的藝術風格勢必成為本作一大看點。