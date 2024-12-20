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PS5 Pro不用買囉！《FF7 Rebirth》總監坦承「PC版畫質會更好」

記者蘇晟彥／綜合報導

《Final Fantasy VII Rebirth》在日前TGA上宣布，將會在 1月 23日登陸PC版本，引起不少玩家興奮，終於不用再讓索尼獨佔。對此，總監濱口直樹在接受外媒訪問時，強調第二部作品在整個遊戲扮演極重要一環，此外，他更指出「PC版本的光影渲染將大幅調整，在高規格的PC上將能有PS5無法處理的豐富3D模型、紋理解析度」，期盼玩家能敬請期待。

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根據外媒訪問指出，濱口直樹說，現在多數玩家在多平台遊玩遊戲的趨勢越來越普遍，因此在同一個地方推出遊戲已經不是常態，將會在多個平台進行提供。對此，在接下來PC的版本中，之前玩家抱怨，在PS5上許多光影渲染、燈光非常恐怖的問題，將在PC版本上大大改善，甚至對於高規格的PC，可以提供PS5根本沒辦法處理，更豐富的3D模型、紋理解析度，此外，這些複雜的設定將提供玩家直接「預設選項」，玩家將可以輕鬆暢玩各種經過最佳優化場景。

對此，濱口直樹也繼續強調，希望大家能盡全力享受《Final Fantasy VII Rebirth》，重生在整個FF7的故事中，都有承先啟後的作用，在故事環節扮演非常重要的一環，同時就如同標題一樣，從PS5到PC版本中的它，也將進行「自己的重生」。

關鍵字：FF7

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