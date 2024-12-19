索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

記者蘇晟彥

日前索尼有意收購角川一事引起討論，對此，索尼19日宣布，以500億日圓收購角川股份（12,054,100股），以約10%持股按比成為最大股東，並簽署策略資本與業務結盟協議。此外，雙方此次結盟的目的是更深化雙方合作，最大化雙方IP價值，其中包含將角川的IP改編為全球範圍內的真人電影和電視劇。

索尼集團（Sony Group Corporation） 19日與角川共同發出聲明，指出雙方在今日簽署戰略、業務聯盟協議，索尼也以500億日圓收購了12,054,100股股份，加上在2021年購買的股份，目前以約10%的比例，成為角川最大股東。對此，雙方強調，本次聯盟的目標是進一步深化雙方合作，最大化雙方IP的全球價值，並推動更廣泛、更深層次的合作。例如，雙方計畫在內容領域進行聯合投資，共同發現新創作者，並推動兩家公司IP的進一步媒體融合。

未來，雙方還計畫探討具體的合作舉措，包括將KADOKAWA的IP改編為全球範圍內的真人電影和電視劇，共同製作動畫作品，通過Sony集團擴大KADOKAWA動畫作品的全球發行，進一步拓展KADOKAWA遊戲的出版，以及培養人力資源推動虛擬製作的發展。