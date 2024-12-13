Toyz突發影片頂平頭「最後自白」　鏡頭前淚崩：洗腦自己去唸書了

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》前世界冠軍、人氣網紅Toyz 2022年因為涉嫌販毒，人氣、名聲跌落谷底，最終在今年5月三審定讞入獄。對此，在入獄前他做好各種準備，也時常由親友上傳照片與粉絲互動，對此，13日他突然上傳一部「最後的自白」，在入獄前幾個小時與觀眾坦白內心心情，他直言「一直到三審定讞我才知道騙不了自己，但就當作自己去『唸書』，一下子就回來了」

Toyz大麻煙彈案遭法院判刑4年2個月定讞，在5月正式入獄，但在事前他準備好許多「素材」，透過團隊定期上傳與粉絲互動，但在13日他突然上傳一部「最後的自白」，講述自己在入獄前幾小時，有許多話想要對觀眾說，同時他也頂著「入獄前最後畫面」，以大平頭的裝扮在粉絲面前亮相。

他細數自己從大麻煙彈案開始跌入谷底，曾經一度陷入絕望，從2022年1月份到現在，想盡了辦法要爬起來，但是那時候就不如預期，後來找到方法篩慢慢出現在粉絲面前，他表示人都是會做錯事情，自己這兩年一路上都在學習理解、慢慢認識自己。

他也坦承，自己在聽到三審定讞時，之前的鴕鳥心態才有感覺「要生死別離了」，一直以來自己都用逃避的心態，以為可以減輕刑責等等，但最後還是要面對，知道自己騙不了人。而講到中間Toyz一度淚崩，仰頭強忍淚水，表示自己在入獄前也辦了一場「歡送會」，但自己還是很放不下媽媽、靈魂伴侶，自己就當去唸書，一陣子就會回來了。

但在最後，他也不忘替自己即將要開幕的火鍋店宣傳，在店內設有「信箱」，粉絲可以投信到裡面，員工會協助傳遞給他，也希望想念他的朋友可以到店內坐坐，