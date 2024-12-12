都回來了！Doggo回歸加盟中信盼組新艦隊　CFO陣容公布

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》明年全新的 LCP 賽區即將到來，兩支原 PCS 隊伍 PSG、CFO 基本上都在今天確定了全新陣列，不只 PSG 迎回海歸，中信飛牡蠣也宣布 Doggo 加盟，同時 JunJia、Kaiwing 加入到先發名單之中。

▼CFO公布名單。（圖／翻攝自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster）

Doggo 屬於 PCS 新生代射手，2021 是他大放異彩的一年，不僅帶領 BYG 奪下第二名成績，季中邀請賽 PSG 先發射手 Unified 因為身體因素無法前往冰島，頂替出戰的 Doggo 於國際舞台上展現實力，和 PSG 一同殺進四強，S11 世界賽隊伍雖然無緣從入圍賽出線，不過 Doggo 仍打出一夫當關的表現，隔年也前往了 LPL。

不過 Doggo 到了 LPL 後成績較為掙扎，如今他回歸 LCP 賽區正式加盟 CFO，中信飛牡蠣也公布完整名單，上路保留原先「Driver / Rest」、打野由前 PSG「JunJia」擔任、中路潛力新秀「HongQ」升上一隊、下路則是再現 2021 季中邀請賽「Doggo + Kaiwing」組合、前賽評 Chawy 執掌兵符，陣容看起來相當有競爭力。