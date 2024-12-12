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都回來了！Doggo回歸加盟中信盼組新艦隊　CFO陣容公布

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》明年全新的 LCP 賽區即將到來，兩支原 PCS 隊伍 PSG、CFO 基本上都在今天確定了全新陣列，不只 PSG 迎回海歸，中信飛牡蠣也宣布 Doggo 加盟，同時 JunJia、Kaiwing 加入到先發名單之中。

▼CFO公布名單。（圖／翻攝自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster）▲▼CFO公布名單。（圖／翻攝自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster）

Doggo 屬於 PCS 新生代射手，2021 是他大放異彩的一年，不僅帶領 BYG 奪下第二名成績，季中邀請賽 PSG 先發射手 Unified 因為身體因素無法前往冰島，頂替出戰的 Doggo 於國際舞台上展現實力，和 PSG 一同殺進四強，S11 世界賽隊伍雖然無緣從入圍賽出線，不過 Doggo 仍打出一夫當關的表現，隔年也前往了 LPL。

▲▼CFO公布名單。（圖／翻攝自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster）

不過 Doggo 到了 LPL 後成績較為掙扎，如今他回歸 LCP 賽區正式加盟 CFO，中信飛牡蠣也公布完整名單，上路保留原先「Driver / Rest」、打野由前 PSG「JunJia」擔任、中路潛力新秀「HongQ」升上一隊、下路則是再現 2021 季中邀請賽「Doggo + Kaiwing」組合、前賽評 Chawy 執掌兵符，陣容看起來相當有競爭力。

▲▼CFO公布名單。（圖／翻攝自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster）

關鍵字：英雄聯盟

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