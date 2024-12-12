Steam買遊戲竟發大財！花29元發票中1千萬　玩家好奇：究竟買了什麼

▲Steam買遊戲發票中1千萬，玩家好奇「究竟買了什麼遊戲」。（圖／翻攝自Steam）

記者趙蔡州／綜合報導

財政部日前公布今年9至10月特別獎、特獎中獎清冊，有網友查看後發現有一名玩家在Steam消費了29元，沒想到就中了1000萬特別獎，消息一出立刻引發網友熱議，也有人好奇中獎人究竟買了什麼遊戲。

由知名遊戲公司Valve經營的遊戲平台Steam於2020年開始使用統一發票，玩家不論是買遊戲或使用相關服務進行消費，就有機會對中每2個月開獎一次千萬、百萬元獎項。

▲玩家在Steam消費了29元，結果發票對中1000萬元。（圖／財政部）

財政部日前公布今年9至10月中獎名單，有網友發現其中一條中獎人竟是Steam玩家，對方在Steam消費了「29元交易服務費」就中了1000萬元特別獎，羨慕之餘也讓他好奇，中獎人究竟買了什麼東西。

Steam有玩家中大獎的消息曝光後，立刻引發網友熱議，由於只消費了29元，許多人猜測中獎人應該是買了銅板價遊戲，或是本來就定價不高，又碰上打折的獨立遊戲，甚至是特價的DLC。

但也有網友指出，財政部公布的資料寫著「交易服務費」，推測可能是系統退款，或是在Steam市集進行交易產生的手續費，並非購買任何一款遊戲或DLC。