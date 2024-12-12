ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam買遊戲竟發大財！花29元發票中1千萬　玩家好奇：究竟買了什麼

▲▼Steam買遊戲拿發票中台幣1000萬大獎！台灣幸運玩家僅花29元「交易服務費」。（圖／翻攝自Steam）

▲Steam買遊戲發票中1千萬，玩家好奇「究竟買了什麼遊戲」。（圖／翻攝自Steam）

記者趙蔡州／綜合報導

財政部日前公布今年9至10月特別獎、特獎中獎清冊，有網友查看後發現有一名玩家在Steam消費了29元，沒想到就中了1000萬特別獎，消息一出立刻引發網友熱議，也有人好奇中獎人究竟買了什麼遊戲。

由知名遊戲公司Valve經營的遊戲平台Steam於2020年開始使用統一發票，玩家不論是買遊戲或使用相關服務進行消費，就有機會對中每2個月開獎一次千萬、百萬元獎項。

▲▼Steam買遊戲拿發票中台幣1000萬大獎！台灣幸運玩家僅花29元「交易服務費」。（圖／財政部）

▲玩家在Steam消費了29元，結果發票對中1000萬元。（圖／財政部）

財政部日前公布今年9至10月中獎名單，有網友發現其中一條中獎人竟是Steam玩家，對方在Steam消費了「29元交易服務費」就中了1000萬元特別獎，羨慕之餘也讓他好奇，中獎人究竟買了什麼東西。

Steam有玩家中大獎的消息曝光後，立刻引發網友熱議，由於只消費了29元，許多人猜測中獎人應該是買了銅板價遊戲，或是本來就定價不高，又碰上打折的獨立遊戲，甚至是特價的DLC。

但也有網友指出，財政部公布的資料寫著「交易服務費」，推測可能是系統退款，或是在Steam市集進行交易產生的手續費，並非購買任何一款遊戲或DLC。

關鍵字：steam

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

Steam買遊戲竟發大財！花29元發票中1千萬　玩家好奇：究竟買了什麼

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況：已可以慢慢走動

全家推肖像造型春節禮盒！「魯夫拍拍燈、巨大布丁狗存錢筒」超萌

矚目新番《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻聲！首度個人名義唱動畫OP

從主播台轉戰教練！中信CFO宣布Chawy執掌新賽季兵符

《英雄聯盟》Karsa加盟PSG！隊友敲椅再現聖經：進世界賽那麼難嗎

「寶可夢應援」周邊氣勢登場　必勝皮卡丘娃娃、烈空座摺扇將開賣

高雄「駁二動漫祭」登場！上千社團參與　Coser搭哈瑪星號享優惠

破萬粉絲投票Xpark企鵝寶寶定名「Tomorin」　網：看一輩子

電競渣男浪子回頭？Gumayusi嘴癢爆料造型選擇：燼我不喜歡了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam買遊戲竟發大財　花29元發票中1千萬

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況

《航海王》佛朗基聲優換人

《柯南：獨眼的殘像》新劇場版特報公開

Gumayusi嘴癢爆料造型選擇

「寶可夢助威」周邊氣勢登場

女性向手遊營收大爆增！

《海王傳奇》超羞搶先體驗！

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

Xpark企鵝寶寶定名「Tomorin」

最新新聞

Steam買遊戲竟發大財　花29元發票中1千萬

《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻唱

中信CFO宣布Chawy出任主教練

《英雄聯盟》Karsa加盟PSG

「寶可夢助威」周邊氣勢登場

駁二動漫祭登場！Coser搭哈瑪星號享優惠

Xpark企鵝寶寶定名「Tomorin」

Gumayusi嘴癢爆料造型選擇

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366