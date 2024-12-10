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TGA「玩家之聲」成中國內戰　３款課金手遊上榜玩家搶獎勵

記者蘇晟彥／綜合報導

TGA（ The Game Awards）2024將在 13日 8：30分（台灣時間）正式揭曉，今年榜單同樣來勢洶洶，但在玩家之聲（Player's voice）的項目中，罕見出現「中國內戰」，僅有《艾爾登法環》DLC一款日本遊戲擠進名單，但看到榜單其他遊戲就有玩家譏諷，「我看又是送石大戰才進去的吧！」

▲▼ TGA

玩家之聲（Player's voice）是在TGA中獨立出來的獎項，由玩家上網投票票選出冠軍，但今年罕見的變成「中國內戰」，五款遊戲中僅有《艾爾登法環 黃金樹之影》一款日本遊戲，其他皆為中國產的遊戲，分別為《原神》、《鳴潮》、《絕區：零》及《黑神話：悟空》。

但有玩家就認為，在開始投票前，三款課金手遊（《原神》、《鳴潮》、《絕區：零》）就有意無意地開始拉票，若得獎就會送出大量石頭回饋玩家，讓玩家在忽略到遊戲本身好玩程度，純粹是為了獎勵而投票，也有玩家表示為了「把獎項留在中國」，bilibili就不斷彈幕推播，邀請玩家投票給《黑神話：悟空》，再加上中國玩家人口多，要拿下獎項並不是太難的事情。

總之，究竟玩家之聲（Player's voice）會不會成為送石大戰，還是靠著人口基數多輾壓眾生，再過3天獎項就要揭曉了！

關鍵字：tga

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