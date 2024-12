遊戲大廠面危機...Deck Nine一年兩度裁員、Ubisoft資遣277員工

記者楊智仁/綜合報導

《奇異人生》系列最新作《奇異人生:雙重曝光》由 Deck Nine 開發,於今年 10 月上市,是一款利用超能力解開謎團的冒險作品,僅管其遊戲大致獲得好評,但是開發商內部狀況卻不是很好, Deck Nine 在 2024 年初裁減了 20% 員工後,年末再次宣布裁員。

▼Deck Nine年末再次宣布裁員。(圖/Life is Strange: Double Exposure Steam)

Deck Nine 的 CEO Mark Lyons 在推特上發布聲明表示,公司「不得不向部分才華橫溢的團隊成員告別」,但並未具體說明此次裁員的人數,「這是個極其艱難的決定,反映了我們行業中的許多公司目前面臨的挑戰時期,我們對每位員工的辛勤工作、熱情和對於創造變革性娛樂的投入深表感激。」

Deck Nine 曾參與開發《奇妙人生:風暴之前》、《奇異人生:本色》、《太空無垠》等作品。今年 10 月底推出的《雙重曝光》IGN 給出 9/10 分數,Steam 則維持在 69% 好評左右。然而,這家工作室先前就已面臨內部問題,Deck Nine 上一次裁員是在今年 2 月。據外媒報導,這之前工作室員工總數約在 100 到 130 人之間,目前尚不清楚今年兩輪裁員之後,剩餘員工人數為多少。Deck Nine 裁員只是遊戲行業 2024 年結尾時的新消息之一,上周 Ubisoft 也宣布將關閉兩家製作工作室,並裁減 277 名員工。