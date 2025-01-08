劇場版《進擊的巨人》史詩終戰票房破2150萬　還有彩蛋網哭爆

記者楊智仁／綜合報導

由諫山創所著作品為原作改編動畫，《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》在日本上映後好評不斷，繳出突破 10 億日圓票房的好成績。台灣同樣於今年 1 月登上大銀幕，短短三日票房就突破 2000 萬元。

▼劇場版《進擊的巨人》史詩終戰票房破2000萬。（圖／翻攝自木棉花）

《劇場版「 進擊的巨人」 完結篇 THE LAST ATTACK》以大銀幕的視覺體驗與 5.1 聲道環繞音效，將觀眾帶入《進擊的巨人》的最終戰場，緊張與刺激的劇情通過大畫面，衝擊著觀眾彷彿置身其中，與角色一同面對巨人的壓迫與命運的抉擇，前篇加上後篇重新剪輯而成的 145 分鐘絕無冷場，角色「漢吉」超燃「名場面」讓觀眾哭成一片淚海，更有 TV 版沒有出現過的全新片尾彩蛋。

劇場版《進擊的巨人》1 月 3 日台灣上映後，僅三日票房突破 2150 萬，網友們紛紛表示，「從頭哭到尾」、「想要 IMAX 跟 4DX」、「多刷幾次目標破億」、「超愛最後的小彩蛋！」除了劇場版之外，《進擊的巨人：Final Season》快閃店目前也正在台北信義 A11 開跑，意猶未盡的粉絲們可以繼續感受巨人史詩戰役。