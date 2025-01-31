玩家論壇筆戰35hrs！結局神展開「你救了我奶奶」　網朝聖喊太魔幻

▲遊戲玩家激烈筆戰35小時，結局竟神展開「你救了我奶奶」，原文吸引網友朝聖。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

線上遊戲的角色養成每個人都有各自的看法，意見不合吵架是正常現象。中國有2名網友日前因為對《魔獸世界》更新內容的理解不同，在NGA論壇筆戰超過35小時，然而結局卻出乎所有人意料，最後其中1人向另1人道謝結束，讓這場罵戰意外成為一件美談。

事件發生在去年12月21日下午，有玩家在中國知名論壇NGA發文，詢問線上遊戲《魔獸世界》未來改版後的職業、種族優勢，然而一名暱稱為「珍愛生命遠離撕逼」的網友跟另一名「lveing2623」卻因為對於遊戲機制的理解不同爆發激烈筆戰。

雙方一直都無法說服對方接受自己的想法，兩人一路從去年12月21日開始筆戰了超過35小時，雙方互罵的內容比一周內其他所有玩家的回文數量都多，有人勸兩人「不要再打了」也沒有用，然而劇情在12月23日凌晨5點多卻出現神展開，「珍愛生命遠離撕逼」突然留言感謝「lveing2623」。

▲lveing2623回覆「珍愛生命遠離撕逼」的感謝文。（圖／翻攝自NGA）

原來「珍愛生命遠離撕逼」跟「lveing2623」筆戰到12月23日凌晨2點多時，他在家中突然聽見奶奶微弱地呼喚聲，趕緊將人送醫，送到醫院後才知道奶奶的情況不佳，如果當天他沒有跟lveing2623筆戰，可能會因此提早入睡，錯過奶奶的求救。

「珍愛生命遠離撕逼」說，「我很害怕，如果你今晚不願意理我，沒有在凌晨睡前堅持與我溝通，我可能在睡夢中忽略了奶奶喊我的聲音，會不會我就再也沒有機會跟奶奶說話了」、「真心感謝老哥救了我奶奶一命，祝老哥工作順利生活美滿大富大貴，更要請老哥多多關心注意身邊人的健康」。

lveing2623在12月23日早上7點看了感謝文後，他回覆「珍愛生命遠離撕逼」說，事情一碼歸一碼，希望老人家身體安好，也表示未來不會再回覆。

兩人從激烈筆戰到溫馨和解，讓原貼文瞬間爆紅，不少網友湧入該貼文朝聖，直呼「現實真的比小說還魔幻啊！」

▼「珍愛生命遠離撕逼」感謝文全文。（圖／翻攝自NGA，點擊圖片可放大）