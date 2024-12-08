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《BLEACH死神》家機新作明年3月發售　3D對戰「一擊必殺」震撼魂魄

記者楊智仁／綜合報導

久保帶人《BLEACH 死神》動畫新作《BLEACH 死神 千年血戰篇》第三季度於今年 10 月開播人氣相當高，同時萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲最新作品《BLEACH 魂魄覺醒》PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM® 即將在 2025 年 3 月 21 日發售。

▼《BLEACH 魂魄覺醒》。（圖／萬代提供） ▲▼死神。（圖／萬代提供）

《BLEACH 魂魄覺醒》帶來震撼魂魄體驗，覺醒所有可遊玩角色，顛覆極限，逆轉局勢，本作「戰鬥、故事、畫面、配樂」均充滿特色，首先是「刀劍武打動作」，透過充滿《BLEACH》特色斬魄刀及斬拳走鬼等技巧，呈現獨樹一格攻防，接著再使出充滿魄力及戲劇張力「一擊必殺」活用角色的特色壓制全場，狩獵對手魂魄（剩餘生命數）一決勝負。

▲▼死神。（圖／萬代提供）▲▼死神。（圖／萬代提供）

不僅如此，《BLEACH 魂魄覺醒》還能靠著「覺醒」大幅提升力量並逆轉極限，角色藉由覺醒（始解、卍解、刀劍解放等）讓動作更加進化並提升力量，在千鈞一髮的危機時刻顛覆局勢，直到最後一秒都無法鬆懈。故事部分描繪成為「死神」的少年與眾多人物相遇後逐漸成長，宛如最新電視動畫般臨場感，配合製作過眾多知名遊戲音樂的石元丈晴先生所打造《BLEACH》全新遊戲配樂，使本作戰鬥更為精彩。

▲▼死神。（圖／萬代提供）▲▼死神。（圖／萬代提供）

「MAIN STORY」中，從黑崎一護成為「死神」的「代理死神篇」開始，到與由藍染惣右介所率領的破面戰鬥的「破面篇」，玩家將可從頭體驗《BLEACH》的故事，本作更收錄了從未在「MAIN STORY」中描繪的各個角色的原創「SECRET STORY」。
 

關鍵字：BLEACH死神萬代

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