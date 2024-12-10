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《海王傳奇》超羞搶先體驗！「靠手速交女友」　 陽光／性感雙女角福利圖公開

記者蘇晟彥／綜合報導

致力於帶給紳士玩家「真人臉紅心跳互動」的MASOBU 麻涩部，在日前釋出全新手遊力作《海王傳奇》消息，在遊戲玩家將扮演職場失意的青年，卻碰上「個性迥異、充滿誘惑」的女主角，讓玩家想要一步一步征服，讓關係從冷漠到互相摩擦生熱，本次《ETtoday遊戲雲》收到「澀澀邀請」，將帶讀者搶先進入《海王傳奇》的遊戲世界！

▼《海王傳奇》體驗版中共有兩位女主角可以建立互動情感，讓玩家從彼此冷漠到摩擦生火，徹底體驗「攻略」的快感，正式版還會陸續新增兩位以上的女主角提供玩家攻略。

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《海王傳奇》是一款戀愛養成手遊，玩家將靠著「手速」點擊與女主角互動，透過提升親密度，一步一步探索女主角心底最深處的秘密，就像現實世界養成「虛擬女友」。在逐步提升親密度的同時，將可以解鎖浪漫回憶、性感寫真，當一切水到渠成的時候，就能揭開外在的枷鎖，一起探究最熾熱、最柔軟的一塊（嘿，沒錯，就是羞羞劇情）。

但在提升親密度的時候，沒有錢要怎樣當上海王、要怎樣買禮物討女孩子歡心？這時候就靠著「做春夢」就可以累積金錢，作為一個職場失意的男子，當然就是要躺著賺、躺著等女主角來，同樣透過點擊就可以獲取，在獲取的過程中可能還會有一些「澀澀的福利」可以觀看，畢竟在夢裡什麼都是有的！此外，也可以透過贈送禮物累積親密度，當贈送某些專屬、神秘禮物的時候，還能解鎖「激情片段」，像是喜歡喝酒的李琉漪如果贈送她威士忌，她就會對著瓶子「真空吸吮」；喜歡健身的方白送她潤滑液的話，她就會大方讓玩家幫她按摩背面，整個雪白滑背「一覽無遺」。

此外，除了原始服裝外，官方也特別為玩家獻上「多款性感衣服」，從女僕裝、泳裝、緊身馬甲到浴袍，就像是跟真人交往一樣，可以換上不同裝扮滿足視覺需求，女主角們也會依據服裝的不同，產生不同的對話呦！

▼遊戲主要玩法就是透過點擊賺取金錢，再來就是提升與女主的親密度。

▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在體驗版中，目前共有方白（艾鯉 飾）和 李琉漪（ Haruka芸希 飾），對於熟悉麻涩部遊戲的玩家，對於兩位演員一定不陌生，方白是一個強勢、霸道的辣妹，越是這樣的女生就越敢愛敢恨，當徹底征服她的心的時候，她也同樣願意和玩家「近身肉搏」，在約會過程中可以看到她展現出不拘小節的個性，儘管一開始時常對主角拳腳相向，但只要愛上她絕對義無反顧，尤其是當羞羞場景時展現出與以往截然不同的面貌，絕對是會讓玩家「舉頭歡騰」的吶喊。

而如果說方白代表「太陽，那另外一個可以攻略神秘少女李琉漪一定就代表著「夜晚」，從初遇開始就展現出一股優雅、神秘氣息，玩家必須觸碰到她內心的敏感帶，才能順利征服她，成為她真正認可的主人，與方白的純情不同，在約會、激情片段中就可以看到「滿滿情慾」，必須花上更長的時間「攻略」，但只要順利拿下，最後的果實必然是甜美的！

▼方白大喇喇的個性，時常在約會中「放福利」給玩家欣賞。

▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼嗜酒如命的李琉漪如果送她昂貴的威士忌，一不小心就會變成「吸瓶現場」。

▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《海王傳奇》中也設置許多小遊戲來增添豐富度，像是對抗賽、射箭、趣味插針等等，讓玩法更加多元，上班、工作比較忙碌的玩家也不用擔心，遊戲內建「自動增加好感」、「自動賺錢」也能在閒置的時候慢慢增加（當然靠手速狂點才能更快速增加！），成為真．紳士放置型手遊。

此外，除了體驗版登場的兩位女主角外，官網中也透露接下來還會陸續新增各種角色，下一位登場的女主角將是肉感魔女「溫雅」，現在就立刻化身海王，一起享受同時攻略多位女主角的快感，正式版有三位女主角會與大家見面，後續也會再新增兩名神秘女主，請玩家多多期待，讓現實當不了海王的夢想讓現實當不了海王的夢想，通通在《海王傳奇》實現吧！

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▼遊戲中還有設置許多小遊戲讓玩法更多元。

▲▼ 紳士向遊戲-海王傳奇 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼

關鍵字：海王傳奇麻豆麻澀部

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