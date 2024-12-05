女性向手遊營收大爆增！追求美麗取代戰鬥殺戮　網友盤點「這２系列最好玩」

記者蘇晟彥／綜合報導

在疫情期間手遊市場營收急速增長，儘管在疫情解除後成常幅度稍有趨緩，但根據統計網站Sensor Tower2023年公開的數據顯示，「受到女性歡迎的手遊」就佔了全球手機市場的30%，最高峰年營收更突破176億美元，由此可見，女性手遊市場已經崛起，與以往男性為尊、只充滿槍戰、格鬥的環境有所不同，但究竟「受到女性歡迎的手遊」有哪些特質，就讓我們來一探究竟！

▼「受到女性歡迎的手遊」沒有打打殺殺，是從「滿足女性需求」出發，以充滿美感、反映自己喜好的遊戲內容為主。（圖／翻攝自網路）

根據Sensor的報告顯示，女性玩家最喜歡的遊戲類型大多為益智手遊，且女性玩家在手遊市場的佔比也逐年升高，但其實有在觀察手遊市場的玩家就知道，有兩種類型的遊戲深受女性熱烈歡迎，一種是「滿足女性需求」的戀愛模擬遊戲，從前幾年的《戀與製作人》到近期的《戀與深空》，玩家透過與主角群的互動，收集各種「浪漫情節」，滿足在現實中沒有體驗過的呵護；而另外一種就是《暖暖》系列作品，透過換上各種精緻服裝，就猶如將自己投射在虛擬的角色上，一起成長、一起變美，讓遊戲再也不是只有打打殺殺，也不一定要錘錘到肉才叫做戰鬥，「追求美的境界」成為另外一種「戰鬥定義」，也成為玩家不斷追逐、蛻變的理由。

其中近期要推出的《無限暖暖》，就深受女性玩家歡迎。遊戲以「換裝冒險遊戲」作為基礎，在奇迹大陸上展開的冒險。玩家必須透過製作各種套裝讓主角的戰鬥力提升，將自己對於美的追求、把對於角色的想像「從0到完成製作出來」，讓不少有收集癖、製作癖的玩家趨之若鶩，同時各種劇情線的發展也將會隨著玩家的選擇而變化，不再是死板的線性劇情，各種可能將因為你而成真。

此外，在近期《無限暖暖》各種預告、視覺圖曝光後，也讓不少粉絲驚艷已經是3A大作等級，紛紛在貼文底下狂喊，「好想快點加入」、「你快開門，我已經忍不住了」、「這次我會管好我的小錢包，我是指全部都買好的」女性向遊戲市場製作規格

▼《無限暖暖》各種套裝能力不同，讓有收集癖、喜歡打扮美美的玩家能夠盡情收集。



其實說到《無限暖暖》，許多老玩家一定都知道由「疊紙遊戲」在2022年所創立的國際化品牌「Infold Games」，在推出《奇迹暖暖》、《閃耀暖暖》、《戀與製作人》等遊戲後，讓玩家發掘到另外一種遊戲的可能性，再藉由國際品牌的創立、對亞洲市場的重視，吸引蘋果執行長庫克親自造訪Infold Games，在當場盛讚「精美的畫面及流暢動作」，更顯見Infold Games對於旗下作品用心的程度。

正因為用心，其實只要是「Infold Games」出品的遊戲，就一定是口碑保證，像是在今年動漫節時，《戀與深空》攤位就出動「猛男陣」成為攤位中的焦點，粉絲更是熱情「等看病」，一度成為社群間討論的話題。而《無限暖暖》果然不讓玩家失望，在 12 / 5正式「開門」後，也立刻衝上免費遊戲排行第一名，相信所有女性玩家只要進入《無限暖暖》的世界，就能感受到製作團隊滿滿的用心，只要做好「共築美的世界」的準備，就能盡情冒險、放肆玩美。