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G-EIGHT邁向第三屆喊話「成亞洲首選」　2萬人同歡參展攤位創新高

記者蘇晟彥／台北報導

獨立電玩展G-EIGHT（G8）邁入第三屆，三位創辦人（Tony、湯瑪士、6tan）接受《ETtoday遊戲雲》訪問，也是連續三年分享策展的過程。談起接下來將邁入第五年、甚至放長遠一點到第十年，三位都希望「能成為日本以外遊戲展的唯一選擇」，湯瑪士更打趣說，「我們昨天不是大喊要成為亞洲第一嗎？」，同時透露今年其實報名的數量破表，開始出現一些「篩選機制」，會留給剛推出的遊戲可以跟玩家直接交流的機會。

▼G-EIGHT展（G8）邁入第三屆，三位創辦人喊話「希望成為日本以外的唯一選擇」。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

G-EIGHT電玩展從2022年開始，首屆Tony位居幕後，到了去年才與6tan、湯瑪士一起走到幕前，今年再次超越上屆，除了老朋友「傑仕登、Devolver Digital」等等外，今年像是集英社遊戲、Pocketpair等知名廠商都首次參展，共帶來超過180款遊戲，官方預估，展前售票就已經成長30%，應該會超過2萬名玩家共襄盛舉。

但隨著參展人數越來越多，詢問團隊是否有考慮更換場地，Tony說，今年的攤位數成長到182攤，跟去年相比多了62攤，也開始有攤位篩選的機制，希望能夠讓比較沒出現、剛推出的遊戲能夠直接與玩家面對面，雖然有擴大空間的需求，但是場地的租金是一大問題，現階段如果去找更大的場地，會大幅增加營運上的壓力，6tan跟湯瑪士也開玩笑說，「如果真的換了場館，你可能就不會看到我們三個開開心心跟你聊天，會看到我們兩個在場邊到處賣周邊。」

▼今年參展人數再次突破新高，但團隊坦言要換場地可能會有營運上的壓力。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼今年周邊「G8KAWA」受到熱烈歡迎。（圖／G-EIGHT提供）

▲▼ G-EIGHT提供 。（圖／記者蘇晟彥攝）
 

而今年重磅攤位，也就是矗立在整個G-EIGHT展場中央，由PocketPair帶來的《幻獸帕魯》，儘管中間遇到一些「爭議」，但這也算是繼日本展出後，首次到海外進行展出，當初是團隊到京都獨立電玩展BitSummit Drift取經時，恰好遇到正在進行展出，一問之下就答應來台，但撇開爭議，G8團隊認為也想要讓大家看到現象級的作品出現在台灣展出，讓大家看到獨立作品的一些精神，至於那些爭議，就留給專業人士判斷就好。

最後，看到今年海外參展的團隊成長約3倍，G-EIGHT團隊喊話希望未來能達到40個，除了常來的日、中、韓市場外，也期盼有更多語系的遊戲能夠來到G-EIGHT展出，同時也希望整個展場在商務上的價值越來越高，能幫助到這些獨立遊戲能夠順利開發。

▲▼ G-EIGHT,G8,獨立電玩展 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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