連三年收入破1億日圓　頂尖Coserえなこ談成功秘訣：完全沒有捷徑

記者楊智仁／綜合報導

日本知名 Coser「えなこ」 ( Enako ) 外型甜美可愛，除了活躍 Cosplay 圈，她還跨足聲優、寫真、歌手、模特、網紅等領域，受到不少粉絲追捧。先前在日本電視台節目《アナザースカイ》中えなこ也揭示自己年收入，並談到這些年的成長過程。

節目中，えなこ回到自己的家鄉名古屋，並造訪她最愛動畫《涼宮春日的憂鬱》舞台：位於兵庫縣西宮市的聖地，除了聖地巡禮外，節目還播出她與所屬經紀公司的社長兼經紀人「よきゅーん」對談。よきゅーん談到，えなこ年收入已經連續三年超過 1 億日圓，並笑著說「我們一年開一次報告會。」よきゅーん還透露，為了將當時並不普及的 Cosplay 打造成一種職業，他們制定了精密的策略，讓えなこ成功打開市場。

隨著人氣上升，えなこ坦言遭受不少誹謗中傷，「我很不服輸，雖然經常聽到一些不友善的話，但這些人看到數字後就不會再說什麼了，因為我能夠用成果證明自己，所以我越來越重視數字，並選擇公開年收入來讓批評者閉嘴。」談到成功的秘訣，えなこ透露，「同業者常問我『怎麼樣才能提升數字、怎麼樣才能變得受歡迎』，但我真的可以很明確地說，完全沒有什麼捷徑，並不是因為做了某件事就突然紅了，而是一步步地扎實努力才走到今天。」えなこ 展現了她如何以實力和毅力打破成見，並將 Cosplay 發展成一份受人尊敬的職業。