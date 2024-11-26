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外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機　盼挑戰任天堂Switch

記者楊智仁／綜合報導

根據彭博社（Bloomberg） 報導，索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）目前正處於開發新款可攜式遊戲主機的初期階段，但距離上市可能還需數年時間，消息人士透露，這款設備旨在拓展索尼市場觸角，並在可攜式遊戲市場上與任天堂展開競爭。

▼該產品或許將基於 PlayStation Portal 進行設計。（圖／翻攝自索尼官網）▲▼Sony。（圖／翻攝自索尼官網）

外媒指出，該產品或許將基於最近推出的 PlayStation Portal 概念進行設計，不過目前仍處於開發早期階段，PlayStation Portal 是一款能透過雲端串流遊玩 PS5 遊戲的可攜式設備。若索尼推出這款新設備，將面臨即將問世的任天堂 Switch 新機，以及微軟可能推出的類似 Xbox 裝置競爭。本月稍早，微軟遊戲業務負責人 Phil Spencer 確認，微軟也正在研發可攜式遊戲機，他表示，目前團隊仍在探索市場並評估可能的方向，但產品的推出都還需要數年時間。

Spencer 接受訪問時提到，微軟正在研發原型機並考慮可行的方案，同時要求硬體團隊根據市場分析制定未來發展的願景。不過，短期內微軟將重點放在提升其應用程式在現有可攜式設備上的表現，並與硬體製造商合作，確保產品的最佳整合和同步。隨著索尼、任天堂和微軟等大廠都在探索可攜式遊戲領域，市場有望迎來更多創新產品，索尼這款新設備是否能加入 PlayStation 5 的生態系備受期待。

關鍵字：索尼

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