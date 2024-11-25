電競12強《實況野球》台灣代表同樣決戰日本　巨蛋上演熱血對決

記者楊智仁／綜合報導
相信昨天 ( 11/24 ) 的世界 12 強棒球賽，一定是許多球迷永生難忘的回憶，中華隊創造歷史為台灣拿下首次成棒世界級賽事冠軍，同時斬斷日本隊恐怖 27 連勝，除了巨蛋場上的比賽進展扣人心弦之外，其實在電競《實況野球》12 強賽事戰況同樣激烈，巧合的是決賽戲碼也是由中華隊 vs 日本。
⚾ SHORA keeps Dashu at bay! ???? A commanding third strike clinches him HUGAN WBSC ePremier12 2024 title! ⚾????@Konami | @HUGAN_official || #ePremier12 #eBaseballSeries pic.twitter.com/P7HzviZ7u4— WBSC ⚾???? (@WBSC) November 23, 2024
12 強電競賽《實況野球》賽事 HUGAN 2024 WBSC ePremier12 冠軍賽於周六展開，來自台灣的選手 Dashu（張天曜）一路過關斬將闖進決賽，而冠軍戰彷彿是現實中 12 強戰，同樣在東京巨蛋、同樣由中華隊 vs 日本隊，透過東京巨蛋超大螢幕，把 Dashu vs SHORA 激烈戰況呈現給所有棒球迷。
????Dashu takes 2nd Place at the HUGAN WBSC ePremier12 2024!— WBSC ⚾???? (@WBSC) November 23, 2024
???? Relentless effort in the Championship Game against SHORA@Konami | @HUGAN_official || #ePremier12 #eBaseballSeries pic.twitter.com/v9TM2jZaGz
兩位選手分別穿著中華隊及日本隊球衣登上舞台，戰況部分，原本陷入 0-4 落後的 Dashu 靠著直擊全壘打大牆的二壘安打一度把比分追近至兩分差，只是最後一個打席可惜遭到再見三振，來自日本的 SHORA 奪下冠軍，當然拿到亞軍 Dashu 發揮也是相當精彩。後續更是由日本傳奇球星鈴木一朗來進行頒獎，WBSC 官方也發文祝賀選手們表現。
讀者迴響