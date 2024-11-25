電競12強《實況野球》台灣代表同樣決戰日本　巨蛋上演熱血對決

記者楊智仁／綜合報導

相信昨天 ( 11/24 ) 的世界 12 強棒球賽，一定是許多球迷永生難忘的回憶，中華隊創造歷史為台灣拿下首次成棒世界級賽事冠軍，同時斬斷日本隊恐怖 27 連勝，除了巨蛋場上的比賽進展扣人心弦之外，其實在電競《實況野球》12 強賽事戰況同樣激烈，巧合的是決賽戲碼也是由中華隊 vs 日本。

12 強電競賽《實況野球》賽事 HUGAN 2024 WBSC ePremier12 冠軍賽於周六展開，來自台灣的選手 Dashu（張天曜）一路過關斬將闖進決賽，而冠軍戰彷彿是現實中 12 強戰，同樣在東京巨蛋、同樣由中華隊 vs 日本隊，透過東京巨蛋超大螢幕，把 Dashu vs SHORA 激烈戰況呈現給所有棒球迷。

????Dashu takes 2nd Place at the HUGAN WBSC ePremier12 2024!

???? Relentless effort in the Championship Game against SHORA@Konami | @HUGAN_official || #ePremier12 #eBaseballSeries pic.twitter.com/v9TM2jZaGz — WBSC ⚾???? (@WBSC) November 23, 2024

兩位選手分別穿著中華隊及日本隊球衣登上舞台，戰況部分，原本陷入 0-4 落後的 Dashu 靠著直擊全壘打大牆的二壘安打一度把比分追近至兩分差，只是最後一個打席可惜遭到再見三振，來自日本的 SHORA 奪下冠軍，當然拿到亞軍 Dashu 發揮也是相當精彩。後續更是由日本傳奇球星鈴木一朗來進行頒獎，WBSC 官方也發文祝賀選手們表現。