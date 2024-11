電競12強《實況野球》台灣代表同樣決戰日本　巨蛋上演熱血對決

記者楊智仁/綜合報導

相信昨天 ( 11/24 ) 的世界 12 強棒球賽,一定是許多球迷永生難忘的回憶,中華隊創造歷史為台灣拿下首次成棒世界級賽事冠軍,同時斬斷日本隊恐怖 27 連勝,除了巨蛋場上的比賽進展扣人心弦之外,其實在電競《實況野球》12 強賽事戰況同樣激烈,巧合的是決賽戲碼也是由中華隊 vs 日本。

⚾ SHORA keeps Dashu at bay! ???? A commanding third strike clinches him HUGAN WBSC ePremier12 2024 title! ⚾???? @Konami | @HUGAN_official || #ePremier12 #eBaseballSeries pic.twitter.com/P7HzviZ7u4

12 強電競賽《實況野球》賽事 HUGAN 2024 WBSC ePremier12 冠軍賽於周六展開,來自台灣的選手 Dashu(張天曜)一路過關斬將闖進決賽,而冠軍戰彷彿是現實中 12 強戰,同樣在東京巨蛋、同樣由中華隊 vs 日本隊,透過東京巨蛋超大螢幕,把 Dashu vs SHORA 激烈戰況呈現給所有棒球迷。

????Dashu takes 2nd Place at the HUGAN WBSC ePremier12 2024!

???? Relentless effort in the Championship Game against SHORA@Konami | @HUGAN_official || #ePremier12 #eBaseballSeries pic.twitter.com/v9TM2jZaGz