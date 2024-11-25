ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

電競12強《實況野球》台灣代表同樣決戰日本　巨蛋上演熱血對決

記者楊智仁／綜合報導

相信昨天 ( 11/24 ) 的世界 12 強棒球賽，一定是許多球迷永生難忘的回憶，中華隊創造歷史為台灣拿下首次成棒世界級賽事冠軍，同時斬斷日本隊恐怖 27 連勝，除了巨蛋場上的比賽進展扣人心弦之外，其實在電競《實況野球》12 強賽事戰況同樣激烈，巧合的是決賽戲碼也是由中華隊 vs 日本。

12 強電競賽《實況野球》賽事 HUGAN 2024 WBSC ePremier12 冠軍賽於周六展開，來自台灣的選手 Dashu（張天曜）一路過關斬將闖進決賽，而冠軍戰彷彿是現實中 12 強戰，同樣在東京巨蛋、同樣由中華隊 vs 日本隊，透過東京巨蛋超大螢幕，把 Dashu vs SHORA 激烈戰況呈現給所有棒球迷。

兩位選手分別穿著中華隊及日本隊球衣登上舞台，戰況部分，原本陷入 0-4 落後的 Dashu 靠著直擊全壘打大牆的二壘安打一度把比分追近至兩分差，只是最後一個打席可惜遭到再見三振，來自日本的 SHORA 奪下冠軍，當然拿到亞軍 Dashu 發揮也是相當精彩。後續更是由日本傳奇球星鈴木一朗來進行頒獎，WBSC 官方也發文祝賀選手們表現。

關鍵字：實況野球棒球台灣12強中華隊日本

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

PlayStation Store特賣活動開跑！「黑暗靈魂、七龍珠」最低兩折

秒變法老王《遊戲王》千年神器悠遊卡推出　紋路發光喚沉睡靈魂

《寶可夢》陪你睡覺！木木梟小夜燈可愛發售、捏捏切換不同燈光

電競12強《實況野球》台灣代表同樣決戰日本　巨蛋上演熱血對決

防止黃牛！傳任天堂初期將準備700萬台Switch 2解決供需問題

中華隊奪冠丁特狂喜祭愛國優惠　直播放話「送2000杯飲料」

2025地鳴襲來！劇場版《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

玩PC遊戲時自動支援攻略　微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

《Re:從零開始的異世界生活》將進決戰高潮　下半季再等兩個月

《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」　女主第二網笑：還是敗北

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中華隊奪冠丁特狂喜

木木梟造型小夜燈可愛發售

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

傳任天堂初期將準備700萬台Switch 2

《實況野球》台灣代表同樣決戰日本

《遊戲王》千年神器悠遊卡問世

《寶可夢TCG》遊戲收入破1.2億美元

《醜男真戰士》確定改編電視動畫

雷／《奧術》第二季完結

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

最新新聞

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

《遊戲王》千年神器悠遊卡問世

木木梟造型小夜燈可愛發售

《實況野球》台灣代表同樣決戰日本

傳任天堂初期將準備700萬台Switch 2

中華隊奪冠丁特狂喜

《進擊的巨人 完結篇》明年台灣上映

微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

《Re:0》下半季再等兩個月

《敗北女角》稱霸「這本輕小說真厲害」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366