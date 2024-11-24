玩PC遊戲時自動支援攻略　微軟推遊戲瀏覽器Game Assist

記者楊智仁／綜合報導

Microsoft 微軟宣布推出 Edge Game Assist 功能，讓玩家在遊玩 PC 遊戲時即時獲取提示與攻略。Edge Game Assist 被描述為一款「無縫且功能齊全的遊戲內瀏覽器」，這款功能整合於 Windows 11 的 Microsoft Game Bar 玩家可以透過 Game Bar 相關覆蓋功能調出定制版的 Edge 瀏覽器，即時提供與遊戲相關提示和連結。

▼微軟 Edge Game Assist 功能 。（圖／翻攝自Microsoft Edge）

Edge Game Assist 具備「遊戲感知」功能，瀏覽器會自動推薦與該遊戲相關的提示與攻略，即便遊戲未在支援列表中，玩家仍可手動搜尋所需幫助；瀏覽器固定在螢幕頂端，讓攻略或提示方便看見，幫助玩家輕鬆完成遊戲中特定挑戰；此外，還能開啟 YouTube 影片和遊戲畫面並排顯示，便於參考。

Edge Game Assist 與完整版本 Edge 瀏覽器共享瀏覽數據與 cookies，這意味著玩家無需在遊戲中再次登錄已保存帳號，玩家還可以使用 Edge Game Assist 直接使用 Discord、Spotify 和 Twitch 等服務，提升遊戲體驗。微軟在公告中表示，「根據我們的研究，有 40% 的 PC 玩家遊玩時會查詢提示、攻略或其他幫助。」Edge Game Assist 通過自動推薦相關資源，使這一過程更加簡便。

Edge Game Assist 可以用於任何遊戲，但目前已對部分遊戲提供「遊戲感知」功能，可自動顯示相關攻略及提示，首批支援包括《博德之門3》、《暗黑破壞神IV》和《地獄之刃II：塞努亞傳說》、《英雄聯盟》、《Fortnite》等等。官方則計劃未來逐步增加支援遊戲數量。而目前 Edge Game Assist 測試版僅提供英文版本，同時要將 Microsoft Edge Beta 132 設為預設瀏覽器才能使用。